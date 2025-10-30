AUR își exprimă stupefacția față de atitudinea și reacțiile Guvernului României în legătură cu decizia Statelor Unite de retragere a soldaților americani din România, dar și față de recentele numiri în aparatul guvernamental operate de premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan.

Cele două sunt fațetele aceleiași realități politice din țara noastră:incompetenta și antitrumpismul guvernează România, de la Palatele Cotroceni și Victoria.

România a ajuns, după 30 de ani de la Revoluția anticomunistă, să aibă cele mai proaste legături cu partenerul său strategic, Statele Unite ale Americii. Retragerea soldatilor americani din România reprezintă o ruptură majoră în relația politică dintre Washington și București. Astăzi, România nu se mai poate compara, nici măcar teoretic, cu Polonia, în ceea ce privește semnificația și importanța pentru flancul estic, dar și importanța si semnificația pentru Statele Unite. România a pierdut partida, competiția și locul pe care ar fi trebuit să le ocupe în viziunea și strategia Washingtonului privind flancul estic, devenit recent front estic.

Incompetența strategică a autorităților române este fără precedent. Incapacitatea de a comunica public a făcut ca știrea despre retragerea soldaților americani să vină din surse de presă externe, respectiv din Ucraina. Este dezonorant și rușinos ca un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, pe vremuri partener strategic al Statelor Unite, să afle despre aceste lucruri din presa străină. Este o jignire la adresa poporului român faptul că trebuie să se informeze despre decizii care îl privesc direct din presa străină. Ne-am întors înainte de 1990, când presa guvernamentală devenise complet necredibilă.

România continuă astăzi sirul incompetentelor grave din aparatul de decizie guvernamentală, care, în 2016, la Summitul NATO de la Varșovia, au făcut ca România să fie deja minimalizată ca poziție strategică, prin includerea sudului flancului estic (Marea Neagră) într-un pachet de securitate de tip tailored presence (prezență adaptată) și nu enhanced forward presence (prezență sporită), precum nordul flancului estic, respectiv Statele Baltice. Atunci a fost un semnal foarte clar că România trebuia să înceapă o campanie prin care să-și redefinească rolul strategic pe flancul estic si importanta Mării Negre în ochii și strategiile partenerului strategic. Nu s-a întâmplat asta, în ciuda faptului că America sau UE au demarat procesul de elaborare a unor strategii la Marea Neagră. Cei care au eșuat atunci eșuează și astăzi, pentru că tot ei snt cei care, într-o formă sau alta,ne conduc. Un eșec pe linie, care astăzi a atins apogeul. România se degradează din toate punctele de vedere.

Retragerea trupelor americane este mai mult decât o chestiune statistică, este mai mult decât un număr de soldați care pleacă de pe teritoriul României; este un semnal foarte grav,mai ales pus în comparație cu ce s-a întâmplat în Polonia, singura țară cu care trebuie să ne comparăm. Din acest punct de vedere, România a fost retrogradată. Bucureștiul nu a înteles nimic din ceea ce se petrece în lume, a făcut pași înapoi, a dat înapoi în termeni de securitate și prezență regională sau internațională. România a devenit irelevantă pentru America, un actor minor și slugarnic în relația cu Europa, și, pe cale de consecință, o țintă potențialăpentru actiunile Federației Ruse.

Cu atât mai scandalos este acest fapt, cu cât este dublat de o obstinație antiamericană a Președinției României și a guvernării de la București, fără precedent. Niciodată, în România, antiamericanismul nu a fost atât de pregnant. Niciodată, în România, criteriile de selecție guvernamentală nu erau legate de atitudinea negativă față de președintele Statelor Unite sau fată de administrația americană și valorile pe care aceasta le împărtăsește. Pleiada antiamericană care guvernează astăzi România face ca țara noastră să se evidențieze, din acest punct de vedere, la nivel european. Suntem cea mai antiamericană țară de pe continent!

În anii ’50, scriitorii puterii comuniste scriau: ,,Imperialist american, cade-ti-ar bomba în ocean!”. Nu mai avem mult de așteptat și probabil că susținătorii actualei puteri guvernamentale și prezidențiale vor începe să scrie poezii și cântece prin care să exprime ,,artistic” antiamericanismul devenit în România politică de stat. Dincolo de orice ironie amară, situația în care a ajuns România este o jignire profundă la adresa celor care s-au sacrificat în 1989 pentru libertate, democrație și pro-americanism în România. Este o jignire pentru toți cei care, după 1990 încoace, au pus umărul ca România să devină mai aproape de America și pentru ca visul bunicilor și străbunicilor noștri de ,,venirea americanilor” să se împlinească. Actuala Președinție și actualul Guvern își bat joc de toate aceste eforturi, transmițând un semnal foarte clar Bruxelles-ului și Washingtonului că România a devenit antiamericană. Antiamericanismul devine în România politică de stat.

Acesta nu este un moft trecător. Lucrurile acestea au consecințe. România, un stat aflat la marginea spațiului occidental, la frontiera unui război în Ucraina, nu își poate permite să își piardă busola strategică, construită atât de greu-relația cu Statele Unite. Indiferent cum se va termina acest război, România s-a așezat într-o poziție de vulnerabilitate. Tensiunile din regiune nu se vor ostoi, inclusiv după obținerea unei eventuale opriri a focului. Presiunea Rusiei va continua. Tensiunile din Ucraina vor persista. Presiunea ungară, dinspre vest, poate deveni acută. România nu și-a extras gazul din Marea Neagră, delimitarea platoului continental cu Ucraina poate fi pusă sub semnul întrebării. Iar în fața acestor provocări – și nu sunt toate – Bucureștiul alege să-și suspende, dacă nu să-și blocheze, relația politică cu cel mai important actor și cea mai mare putere de pe glob: America. Guvernarea actuală a făcut un gest pe care nicio altă guvernare din 1990 nu l-a făcut. Aceste gesturi sunt echivalentul nu doar al incompetenței, ci chiar al trădării de țară, pentru că pun România într-o situație de securitate fără precedent. Antiamericanismul guvernării de astăzi este anti-românism”, a declarat Dan Dungaciu, specialist în cadrul Guvernul Alternativ AUR.