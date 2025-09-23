Acțiunea implică simulări tactice, deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale și o prezență sporită a forțelor de ordine în zonă

Jandarmeria Română a anunțat, marți, că în perioada 21–26 septembrie 2025 are loc la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri (Dâmbovița) un amplu exercițiu internațional de pregătire. Acțiunea implică simulări tactice, deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale și o prezență sporită a forțelor de ordine în zonă.

Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, subliniind că toate activitățile sunt planificate și nu prezintă nici un risc pentru cetățeni. Exercițiul „Carpathian Blue Shield” reunește peste 500 de jandarmi și militari din 15 state și cinci organizații internaționale, având ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale și perfecționarea intervențiilor în situații de criză.

Exercițiul din Dâmbovița are loc într-un context regional marcat de tensiuni de securitate și de necesitatea adaptării structurilor de ordine publică la scenarii tot mai complexe, de la atacuri cibernetice până la situații de gherilă urbană sau intervenții în caz de dezastre naturale. Prin implicarea unor parteneri internaționali, „Carpathian Blue Shield” este și o platformă de schimb de experiență, menită să testeze rapiditatea reacțiilor, coordonarea interinstituțională și rezistența logistică a forțelor participante.

