Modelul Dacia Bigster a fost selectat printre cele șapte finaliste ale competiției „Mașina Anului 2026”, una dintre cele mai importante distincții din industria auto europeană.

Cei 60 de membri ai juriului, provenind din 23 de țări, au ales finaliștii pentru Mașina Anului 2026 dintre 35 de modele eligibile, printre care și Dacia Bigster, potrivit site-ului caroftheyear.org.

Câștigătorul va fi anunțat pe 9 ianuarie 2026, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles.

Cele șapte finaliste ale competiției

După testele desfășurate în septembrie la Tannistest (Danemarca) și prima rundă de vot, juriul a stabilit următoarea listă de finaliști:

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

Dacia Bigster – de la Paris, direct în topul industriei auto

Lansată oficial în octombrie 2024, în cadrul Salonului Auto de la Paris, Dacia Bigster a atras rapid atenția publicului și a presei de specialitate.

Modelul a devenit disponibil pentru comandă în România începând cu 9 ianuarie 2025, conform datelor publicate de media.dacia.ro.

Prețurile pornesc de la 23.000 de euro (TVA inclus) pentru versiunea Essential, și ajung până la 29.500 de euro pentru varianta Journey Hybrid 155.

SUV-ul de segment C pune accent pe confort, design robust și funcționalitate, fiind echipat cu tehnologii moderne și o gamă variată de opțiuni, în funcție de nivelul de echipare.

Etapele următoare ale competiției

Înaintea deciziei finale, cele șapte modele finaliste vor fi testate în comun în Spania, pe circuitul Parc Motor Castellolí, situat lângă Barcelona. Aceasta este prima ediție în care testele finale se desfășoară în Spania, pentru a asigura condiții meteorologice optime și un teren de testare variat.

Fiecare membru al juriului va avea la dispoziție 25 de puncte de atribuit, dintre care maximum 10 pentru un singur model, fiind obligați să voteze cel puțin cinci dintre cele șapte finaliste, inclusiv un câștigător.

Precedentul câștigător

În ediția anterioară, Renault 5 / Alpine A290 a fost desemnată Mașina Anului 2025, în fața unor competitori puternici precum Alfa Romeo Junior, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter și Kia EV3.

