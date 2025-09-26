Cutremur la CFR Cluj! Vicecampioana a primit interdicție la transferuri din partea FIFA

Gruparea din Gruia nu mai poate face achiziții până la plata datoriei către Fiorentina pentru Louis Munteanu.

După cazul UTA Arad, și CFR Cluj se confruntă cu o sancțiune drastică. FIFA a decis pe 19 septembrie ca vicecampioana României să primească interdicție la transferuri pe perioadă nedeterminată, până la achitarea restanțelor către Fiorentina.

Spre deosebire de UTA, care a primit o suspendare de trei ferestre de mercato, în cazul ardelenilor măsura va rămâne valabilă până la plata integrală a datoriei. Singurele mutări permise rămân cele cu jucători liberi de contract.

Ioan Varga: „Săptămâna viitoare plătim”

Patronul clubului a confirmat situația și a explicat că problema va fi rezolvată în scurt timp. „Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă. Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, și fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern. Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare”, a spus Varga pentru GSP.ro.

Louis Munteanu, aproape de Ajax

Omul de afaceri a dezvăluit și că atacantul Louis Munteanu a fost la un pas de o mutare spectaculoasă în ultima zi de mercato: „Am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore. Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro”, a precizat Varga.

Astfel, viitorul lui Munteanu ar putea fi tranșat în mercato de iarnă, CFR așteptând o ofertă majoră pentru golgheterul său.

