Curtea Supremă a SUA reafirmă dreptul constituțional la căsătoria între persoane de același sex și respinge apelul fostei funcționare Kim Davis

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis să nu reexamineze precedentul istoric care recunoaște dreptul constituțional la căsătoria între persoane de același sex, respingând apelul fostei funcționare din Kentucky, Kim Davis, care refuzase să emită certificate de căsătorie pentru cupluri de același sex. Decizia marchează un moment de ușurare pentru comunitatea LGBTQ+, care urmărea cu teamă posibilitatea ca majoritatea conservatoare a Curții să pună la îndoială decizia Obergefell v. Hodges, adoptată în 2015.

Cine este Kim Davis și contextul cazului

Kim Davis, fostă funcționară în comitatul Rowan, a refuzat în 2015 să elibereze certificate de căsătorie după ce Curtea Supremă a permis cuplurilor de același sex să se căsătorească. Drept urmare, a fost dată în judecată de mai multe cupluri și obligată să plătească aproximativ 360.000 de dolari daune și taxe legale. În timpul procesului, Davis a invocat obiecții religioase pentru a justifica refuzul său, ajungând chiar să fie încarcerată temporar pentru nerespectarea ordinului judecătoresc.

Apelul său către Curtea Supremă nu a vizat doar întoarcerea deciziei Obergefell, ci și probleme tehnice legate de imunitatea religioasă prevăzută de Primul Amendament, invocată pentru a scăpa de răspunderea legală. Instanțele inferioare respinseseră deja aceste argumente, iar Curtea Supremă a confirmat deciziile anterioare.

Reacțiile comunității și implicațiile sociale

„Astăzi, iubirea a câștigat din nou”, a declarat Kelley Robinson, președintele Human Rights Campaign. „Când oficialii publici depun un jurământ să servească comunitățile lor, această promisiune se extinde la toți – inclusiv la persoanele LGBTQ+. Curtea Supremă a clarificat astăzi că refuzul de a respecta drepturile constituționale ale altora nu rămâne fără consecințe.”

Mary Bonauto, avocată pentru drepturile civile care a pledat în cazul Obergefell, a subliniat că decizia de astăzi oferă protecție continuă familiilor de toate tipurile. „Singurul lucru care s-a schimbat de la Obergefell încoace este că oamenii din întreaga țară au văzut cum egalitatea în căsătorie protejează familiile și copiii, întărind comunitățile, economia și societatea”, a afirmat Bonauto.

În iunie 2015, Curtea Supremă, prin opinia judecătorului Anthony Kennedy, a recunoscut că „nicio uniune nu este mai profundă decât căsătoria, pentru că întruchipează cele mai înalte idealuri ale iubirii, fidelității, devotamentului, sacrificiului și familiei.” Decizia a fost urmată de sărbători în fața Curții și iluminarea Casei Albe în culorile curcubeului. Peste 590.000 de cupluri de același sex s-au căsătorit în SUA de atunci, potrivit Williams Institute de la UCLA School of Law.

