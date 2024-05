Curtea Penală Internațională (CPI) cere arestarea principalilor lideri ai grupării Hamas dar și a premierului Israelului, Benjamin Netanyahu.

Karim Khan, procurorul șef al CPI, a anunțat această decizie a CPI într-un interviu acordat postului CNN. Imediat după acest anunț, decizia Curții a fost publicată și pe site-ul CPI. Documentul publicat pe site-ul CPI la data de 20 mai 2024 se intitulează “Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation in the State of Palestine”.

Potrivit acestui document, CPI solicită arestarea pentru următoarele persoane din cadrul Hamas: Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, Ismail Haniyeh. Aceștia sunt acuzați că ar fi coordonat acțiuni de exterminare, crimă și viol.

În paralel, CPI solicită arestarea pentru Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, precum și pentru Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării. Împotriva acestor doi oficiali israelieni, acuzațiile sunt „provocarea exterminării, provocarea de foamete ca metodă de război, inclusiv refuzul aprovizionării umanitare, țintirea deliberată a civililor în perioadă de război”.

Curtea Penală Internațională (CPI), în engleză International Criminal Court (ICC), este o instituție a cărei autoritate nu este recunoscută de Israel. În schimb, statul Palestina recunoaște CPI iar drept urmare CPI consideră că are competența de a ancheta și infracțiuni care ar fi comise în Fâșia Gaza, Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!