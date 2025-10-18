Cancelaria lui Bolojan, Curtea de Conturi, dar şi mai multe instanţe şi parchete se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Este vorba despre lista cu instituţii şi companii publice care înregistrează datorii la bugetul de stat.

Pe listă se află peste 511 nume de instituţii şi companii publice. Printre acestea este Cancelaria prim-ministrului cu o restanţă de peste 110.000 lei.

Pe primele trei locuri în topul datornicilor se află se află Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cu o restanţă de 136,5 milioane de lei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare, cu 87 milioane de lei şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului cu o datorie de 29,1 milioane de lei.

Pe listă se mai află spitale, inspectorate şcolare, şcoli, primării, cluburi sportive, instanţe şi parchete din toată ţara.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat instituţiile şi autorităţile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să îşi plătească aceste obligaţii.

„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituţiilor publice, la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale datorate. La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituţiilor şi autorităţilor publice era de 582.901.355 lei”, a transmis ANAF.

La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice care înregistrează restanţe.

„Scopul acestor notificări este: informarea instituţiilor despre obligaţiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităţilor de a accesa facilităţi fiscale, în condiţiile legii. Instituţiile şi autorităţile publice pot solicita eşalonarea clasică a plăţii datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanţii, datorită statutului lor juridic”, a precizat ANAF.

