Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocații fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie și care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007, informează EFE, potrivit BBN.

Conform relatărilor din presa locală de vineri, tot în aceeași zi va fi luată o decizie, care ar putea duce la eliberarea imediată a lui Sarkozy sub supraveghere judiciară.

Printre posibilele măsuri de precauție se numără impunerea unei brățări electronice de monitorizare, pe care fostul președinte o purta deja la începutul acestui an din cauza unei alte condamnări pentru corupție și trafic de influență, condamnare care a fost confirmată definitiv de Curtea Supremă.

Sarkozy se consideră nevinovat

Fostul președinte în vârstă de 70 de ani, continuă să-și susțină nevinovăția.

Încarcerarea lui Sarkozy, o decizie fără precedent pentru un fost președinte francez, a generat o mare atenție mediatică în țară și a provocat critici dure la adresa sistemului judiciar din partea susținătorilor săi.

Condițiile sale de detenție au fost, de asemenea, discutate pe larg: se află într-o celulă privată, izolat de ceilalți deținuți, și are doi ofițeri de securitate dedicați exclusiv supravegherii sale.

Faptul că ministrul justiției, Gerald Darmanin, l-a vizitat joi seară a atras, de asemenea, critici dure, mulți interpretând vizita drept tratament preferențial.

