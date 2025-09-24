Judecătorii CCR urmează să stabilească, dacă proiectele adoptate prin această procedură rămân în vigoare sau dacă Guvernul Bolojan va fi obligat să reia procesul legislativ pe cale parlamentară

Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT împotriva pachetelor legislative pentru care Guvernul, condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Contestatarii susțin că Executivul a încălcat principiile statului de drept prin adoptarea unor măsuri majore fără dezbatere și fără vot democratic, scrie Agerpres.

Printre actele normative vizate se află legea de reformă în domeniul sănătății, cea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, proiectul pentru eficientizarea autorităților administrative autonome, precum și legea referitoare la redresarea și utilizarea eficientă a resurselor publice.

Premierul Bolojan a susținut că pachetul pe sănătate aduce „ordine și corectitudine” într-un sistem în care investițiile și creșterile bugetare nu s-au reflectat în servicii mai bune pentru pacienți. În ceea ce privește companiile de stat, șeful Guvernului a subliniat că modificările urmăresc stoparea „câștigurilor nemeritate” și promovarea managerilor performanți. Totodată, proiectul privind instituțiile de reglementare, ASF, ANRE și ANCOM, ar trebui să garanteze mai multă transparență și profesionalism, într-un domeniu-cheie pentru economie.

De partea cealaltă, AUR reclamă o „fraudă constituțională”, acuzând Guvernul că a creat artificial o stare de urgență pentru a ocoli procedura democratică. Potrivit comunicatului transmis, asumarea răspunderii reprezintă „o concentrare abuzivă a puterii legislative în mâinile Executivului” și un pas spre autoritarism.

Judecătorii CCR urmează să stabilească, dacă proiectele adoptate prin această procedură rămân în vigoare sau dacă Guvernul Bolojan va fi obligat să reia procesul legislativ pe cale parlamentară.

