Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

Universitatea a reușit a doua victorie consecutivă în competiție, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 – penalty).

Meciul a fost unul tactic, închis, fără multe ocazii, însă Universitatea a avut un plus de inspirație, de dăruire, lucruri care au făcut diferența.

Echipa pregătită de Filipe Coelho, la debutul european al portughezului, a avut prima ocazie, un șut al lui Băluță de la circa 40 de metri, însă portarul Zentner a reținut cu ceva emoții.

Baiaram a trimis primul șut pe poartă (18), dar fără emoții pentru Zentner.

Mainz, penultima clasată în Bundesliga, a avut o șansă bună prin francezul Nordin (19), dar acesta a ratat complet șutul din unghi.

Oaspeții au avut o posesie mai bună, dar fără a reuși să se apropie de poarta lui Isenko.

În min. 66, Cicâldău a fost mai iute decât tânărul fundaș polonez Potulski și a ciupit balonul în careul oaspeților, iar jucătorul intrat la pauză l-a faultat. Penalty-ul a fost executat de Al Hamlawi, intrat de două minute, iar acesta a transformat.

Universitatea a avut șansa desprinderii, la centrarea lui Bancu în fața porții (77), dar lui Al Hamlawi i-a lipsit un vârf de gheată.

Mainz s-a aruncat în atac, dar nu a reușit să își creeze ocazii prea clare, singurele care au venit fiind după faze fixe. Potulski (86) a reluat slab cu capul și Isenko a reținut. Polonezul a trimis mingea în poartă cu capul, la lovitura liberă a lui Amiri (88), dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

Craiovenii au irosit câteva contre cu mare potențial, iar Mainz a avut ultima șansă prin elvețianul Widmer (90+4), care a șutat pe lângă poartă din careu.

Universitatea a acumulat șapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare) și 1-0 cu Mainz (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Universitatea Craiova – FSV Mainz 1-0 (0-0)

A marcat: Assad Al Hamlawi (67 – penalty).

Craiova, Stadion ”Ion Oblemenco”

Conference League – etapa a patra

Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 77. Pavlo Isenko – 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu – 19. Vasile Mogoș, 5. Anzor Mekvabișvili (24. Nikola Stevanovic, 90+5), 8. Tudor Băluță (4. Alexandru Crețu, 83), 11. Nicușor Bancu (căpitan) – 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 83), 10. Ștefan Baiaram (12. Monday Etim, 64) – 39. Steven Nsimba (9. Assad Al Hamlawi, 65). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 1. Silviu Lung Jr, 21. Laurențiu Popescu – 2. Florin Ștefan, 14. Lyes Houri, 15. Juraj Badelj, 29. Luca Băsceanu, 30. David Matei.

Mainz: 27. Robin Zentner (1. Lasse Riess, 24) – 31. Dominik Kohr, 16. Stefan Bell (48. Kacper Potulski, 46), 25. Andreas Hanche-Olsen – 30. Silvan Widmer (căpitan), 15. Lennard Maloney (6. Kaishu Sano, 73), 10. Nadiem Amiri, 22. Nikolas Veratschnig – 37. Ben Bobzien (7. Jaesung Lee, 62), 9. Arnaud Nordin (8. Paul Nebel, 62), 14. William Boeving. Antrenor: Bo Henriksen.

Rezerve neutilizate: 33. Daniel Batz – 11. Armindo Sieb, 17. Benedict Hollerbach, 21. Danny Da Costa, 24. Sota Kawasaki, 42. Daniel Gleiber, 44. Nelson Weiper.

Arbitru: Dario Bel; arbitri asistenți: Goran Pataki, Ivan Janic; al patrulea oficial: Patrik Kolaric (toți din Croația)

Arbitru video: Fran Jovic; arbitru asistent video: Ivan Vuckovic (ambii din Croația)

Observator UEFA pentru arbitri: Asim Hudiev (Azerbaidjan); Delegat UEFA: Irakli Nakaidze (Georgia)

Cartonașe galbene: Bell (12), Rus (41), Baiaram (45+4), Amiri (57), Bancu (73), Henriksen (90+1), Isenko (90+2)

FCSB a patra înfrângere la rând în Europa League

FCSB a fost învinsă de Steaua Roșie Belgrad cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ”Rajko Mitic” din Belgrad, în etapa a cincea din competiția de fotbal Europa League.

Rade Krunić si George Daniel Bîrligea in meciul de fotbal dintre Steaua Rosie Belgrad si FCSB, din cadrul UEFA Europa League, desfasurat pe Stadionul Rajko Mitić din Belgrad, joi 27 noiembrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Campioana României a lăsat să-i scape printre degete o mare șansă, într-un meci în care a avut avantaj numeric mai bine de o oră, însă a primit gol în superioritate, marcat de brazilianul Bruno Duarte (50).

Crvena Zvezda a avut prima ocazie mare de gol, dar portarul Zima a avut o intervenție de senzație la șutul lui Ivanic de la 16 metri (8).

În min. 27, fundașul nigerian Tebo Uchenna a primit cartonaș roșu pentru fault la Olaru în postură de ultim apărător, dar FCSB nu a știut să profite de acest avantaj.

Campioana Serbiei a avut o ocazie notabilă în finalul primei reprize, prin Bruno Duarte (43), care a șutat pe lângă poartă.

FCSB a început foarte bine repriza secundă, dar Cisotti (47) a șutat în bară din poziție excelentă.



Gazdele au reușit să marcheze la scurt timp (50), prin Bruno Duarte, care a reluat cu capul de la 6 metri, la centrarea lui Seol. Steaua Roșie a mai avut o oportunitate, prin Haendel (53), dar șutul a fost apărat de Zima.

Miculescu a avut o oportunitate mare de a înscrie (57), dar șutul său fin afara careului a fost respins de Matheus.

Steaua Roșie se putea desprinde pe tabelă, însă Zima a fost providențial la două contre ale gazdelor. Portarul ceh a apărat față în față cu Ivanic (75), după o gafă a lui Ngezana, iar apoi s-a opus și la șutul din unghi al lui Arnautovic (81).

Campioana României și-a mai creat două șanse, dar Bîrligea (78) a șutat, din unghi, peste poartă, iar Politic a trimis din marginea careului, iar Matheus a reținut (90+3).

FCSB a ajuns la patru eșecuri consecutive în competiție după un debut cu dreptul: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (la București), 1-2 cu Bologna (la București), 1-3 cu FC Basel (deplasare) și 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare).

Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca în continuare cu Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Steaua Roșie Belgrad – FCSB 1-0 (0-0)

A marcat: Bruno Duarte (50).

Belgrad, Stadion ”Rajko Mitic”

Europa League – etapa a cincea

Au evoluat echipele:

Steaua Roșie: 1. Matheus – 66. Youngwoo Seol, 30. Franklin Tebo Uchenna, 13. Milos Veljkovic, 23. Naiair Tiknizian – 20. Tomas Haendel (7. Felicio Milson, 81), 33. Rade Krunic, 21. Timi Max Elsnik – 17. Bruno Duarte (5. Rodrigao, 69), 4. Mirko Ivanic (căpitan) – 89. Marko Arnautovic (10. Aleksandar Katai, 85). Antrenor: Vladan Milojevic.

Rezerve neutilizate: 18. Omri Glazer, 77. Ivan Gutesa – 6. Mahmudu Bajo, 19. Aleksa Damjanovic, 22. Vasilije Kostov, 24. Nikola Stankovic, 25. Stefan Lekovic, 40. Luka Zaric, 71. Adem Avdic.



FCSB: 38. Lukas Zima – 2. Valentin Crețu (28. Alexandru Pantea, 84), 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic – 8. Adrian Șut, 16. Mihai Lixandru (10. Florin Tănase, 46) – 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 84), 27. Darius Olaru (căpitan; 37. Octavian Popescu, 74), 93. Mamadou Thiam (31. Juri Cisotti, 46) – 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea – 18. Malcom Edjouma, 42. Baba Alhassan.

Arbitru: Jerome Brisard; arbitri asistenți: Alexis Auger, Aurelien Drouet; al patrulea oficial: Romain Lissorgue (toți din Franța)

Arbitru video: Bastien Dechepy; arbitru asistent video: Eric Wattellier (ambii din Franța)

Observator UEFA pentru arbitri: Edward Foley (Irlanda); Delegat UEFA: Scott Struthers (Scoția)

Cartonașe galbene: Seol (27), Olaru (61).

Cartonaș roșu: Franklin Tebo Uchenna (27).

