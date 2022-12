Cupa Mondială 2022: Jurnalistul sportiv american Grant Wahl a murit în Qatar

Un important jurnalist de fotbal din Statele Unite a murit în timpul unei relatări de la Cupa Mondială din Qatar.

Grant Wahl, în vârstă de 48 de ani, s-a prăbușit la începutul prelungirii meciului dintre Argentina și Olanda, vineri seară, notează BBC.

Primele informații sugerează că acesta ar fi suferit un atac de cord, dar acest lucru nu a fost încă confirmat oficial.

Luna trecută, Wahl a fost reținut pentru scurt timp de autoritățile din Qatar pentru că a încercat să intre pe stadion purtând un tricou curcubeu, în sprijinul drepturilor LGBT.

Într-o declarație, Federația americană de fotbal a spus că este „distrusă” de această veste.

„Fanii fotbalului și ai jurnalismului de cea mai înaltă calitate știau că putem conta întotdeauna pe Grant pentru a oferi povești pătrunzătoare și distractive despre jocul nostru și despre principalii săi protagoniști”, a precizat aceasta.

Într-un tweet, soția domnului Wahl, Céline Gounder, s-a declarat „complet șocată”, adăugând că este „atât de recunoscătoare” pentru sprijinul primit din partea prietenilor.

Wahl și-a sărbătorit joi cea de-a 48-a aniversare alături de prieteni în Qatar, cu o zi înainte de a se prăbuși. Luni, el a scris pe site-ul său că nu s-a simțit bine în ultimele 10 zile și că făcea un tratament cu antibiotice pentru o presupusă bronșită.

„Corpul meu a cedat în cele din urmă”, a scris el. „Ceea ce fusese o răceală, în ultimele 10 zile s-a transformat în ceva mai grav, în noaptea meciului dintre SUA și Olanda și am putut simți cum partea superioară a pieptului meu a căpătat un nou nivel de presiune și disconfort.

„Nu am avut Covid (fac teste în mod regulat aici), dar am fost la clinica medicală și la centrul media principal astăzi, iar ei au spus că probabil am bronșită”.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că dragostea domnului Wahl pentru fotbal a fost „imensă”.

Au sosit omagii din partea mai multor jurnaliști britanici de marcă.

Henry Winter, redactorul șef al publicației Times, a declarat pentru BBC News că moartea dlui Wahl reprezintă un „moment disperat” pentru industria și fotbalul din întreaga lume.

„Oricine l-a întâlnit pe Grant a fost imediat entuziasmat de el”, a spus el. „Era atât de pasionat de joc, pasionat de industrie.

