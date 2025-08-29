Cum a reușit Jay-Z să transforme hip-hop-ul într-un imperiu de miliarde

La șase ani după ce a devenit primul miliardar al hip-hop-ului (2019), Jay-Z și-a dublat averea, consolidându-și poziția nu doar ca artist, ci și ca om de afaceri de top. Creșterea impresionantă a venit în principal din industria băuturilor de lux, acolo unde rapperul american a mizat strategic, potrivit Forbes.
Cum a devenit Jay-Z un mogul global
În 2021, gigantul francez LVMH a achiziționat 50% din brandul său de șampanie Armand de Brignac (Ace of Spades), o mișcare care i-a crescut considerabil veniturile. Doi ani mai târziu, în februarie 2023, Jay-Z a vândut pachetul majoritar din compania de coniac D’Usse către Bacardi, consolidându-și poziția în sectorul premium al băuturilor spirtoase.
Averea lui netă este estimată la 2,5 miliarde de dolari.
Pe lângă acestea, averea lui Jay-Z este consolidată de:
- o colecție impresionantă de artă, cu lucrări de Jean-Michel Basquiat,
- catalogul său muzical,
- investiții în companii precum Uber și Block.
Succesul financiar este completat de recunoașteri culturale: în 2021, Jay-Z a intrat în Rock & Roll Hall of Fame, iar un an mai târziu a câștigat un premiu Emmy pentru producția spectacolului de la Super Bowl Halftime Show.
Astăzi, Jay-Z nu mai este doar un simbol al hip-hop-ului, ci un mogul global, care a transformat pasiunea și talentul într-un imperiu evaluat la miliarde de dolari.
