Cum a reușit Jay-Z să transforme hip-hop-ul într-un imperiu de miliarde

La șase ani după ce a devenit primul miliardar al hip-hop-ului (2019), Jay-Z și-a dublat averea, consolidându-și poziția nu doar ca artist, ci și ca om de afaceri de top. Creșterea impresionantă a venit în principal din industria băuturilor de lux, acolo unde rapperul american a mizat strategic, potrivit Forbes.

Cum a devenit Jay-Z un mogul global

În 2021, gigantul francez LVMH a achiziționat 50% din brandul său de șampanie Armand de Brignac (Ace of Spades), o mișcare care i-a crescut considerabil veniturile. Doi ani mai târziu, în februarie 2023, Jay-Z a vândut pachetul majoritar din compania de coniac D’Usse către Bacardi, consolidându-și poziția în sectorul premium al băuturilor spirtoase.

CITEȘTE ȘI – Andi Moisescu pare să fi pus punct relației cu Olivia Steer

Averea lui netă este estimată la 2,5 miliarde de dolari.

Pe lângă acestea, averea lui Jay-Z este consolidată de:

o colecție impresionantă de artă , cu lucrări de Jean-Michel Basquiat,

, cu lucrări de Jean-Michel Basquiat, catalogul său muzical ,

, investiții în companii precum Uber și Block.

Succesul financiar este completat de recunoașteri culturale: în 2021, Jay-Z a intrat în Rock & Roll Hall of Fame, iar un an mai târziu a câștigat un premiu Emmy pentru producția spectacolului de la Super Bowl Halftime Show.

Astăzi, Jay-Z nu mai este doar un simbol al hip-hop-ului, ci un mogul global, care a transformat pasiunea și talentul într-un imperiu evaluat la miliarde de dolari.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.