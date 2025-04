Cum a reacționat logodnica lui Patrick Schwarzenegger când a aflat adevărul despre scenele intime din „The White Lotus”

Patrick Schwarzenegger, cunoscut pentru rolul său din „The White Lotus”, a povestit recent despre dificultățile de a păstra secretele legate de serialul în care a jucat, în special în ceea ce privește scenariile intime din poveste.

Patrick Schwarzenegger, dezvăluiri neașteptate

Actorul, care este logodit cu Abby Champion din 2015, a dezvăluit în cadrul emisiunii The Tonight Show că logodnica sa a fost extrem de curioasă despre detaliile din serial.

În ciuda insistențelor ei, Patrick a refuzat să dezvăluie cine moare în serial și dacă are scene de iubire. Când în sfârșit i-a spus că există o scenă de sex, Abby a întrebat „Care fete?” – neștiind ce urmează.

Sezonul 3 din The White Lotus este cunoscut pentru momentele sale controversate, iar scena în care Patrick are o aventură cu fratele său a șocat nu doar publicul, ci și pe logodnica sa. Abby a fost „uimită și dezgustată” când a aflat despre această scenă de incest, iar Patrick Schwarzenegger a râs amintindu-și reacția ei: „Ar fi trebuit să-mi spui mult mai devreme, nu am mai fi avut certuri!”

Deși momentul a fost unul neașteptat, Patrick a adăugat o notă amuzantă despre relația lor, recunoscând că acest detaliu ar fi putut salva multe conflicte.

