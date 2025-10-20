De către

Opt bijuterii din „Coroana Franței” au fost furate în doar șapte minute din celebrul muzeu Luvru. Autoritățile caută acum patru suspecți, în timp ce scandalul politic se amplifică.

Un jaf de proporții a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru din Paris, unde patru indivizi au reușit să plece cu opt bijuterii de o valoare patrimonială inestimabilă, parte din celebra „Coroană a Franței”.

Operațiunea, desfășurată în plină zi și sub privirile vizitatorilor, a durat doar șapte minute, potrivit autorităților.

Incidentul, care poartă amprenta crimei organizate, a avut ecou internațional și a readus în prim-plan vulnerabilitatea sistemelor de securitate din marile muzee franceze.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut că acestea prezintă „o mare vulnerabilitate”, potrivit AFP.

Cum au acționat hoții

În jurul orei 9:30, la scurt timp după deschiderea muzeului, o nacelă a fost poziționată sub un balcon al clădirii.

Doi hoți au tăiat o fereastră cu un disc electric și au pătruns în galeria Apollo, spațiul baroc construit la ordinul lui Ludovic al XIV-lea, care adăpostește colecția regală de diamante și pietre prețioase.

Mascați și echipați cu instrumente profesionale, aceștia au spart două vitrine și au sustras nouă piese din secolul al XIX-lea.

Imagini filmate de un vizitator au surprins unul dintre hoți purtând o vestă galbenă, obiect găsit ulterior de anchetatori.

Printre piesele furate se numără diadema împărătesei Eugénie, cu aproape 2.000 de diamante, și colierul de safire al Mariei-Amelie, ultima regină a Franței, împodobit cu 631 de diamante.

Coroana împărătesei Eugénie a fost însă abandonată în timpul fugii, fiind acum „în curs de examinare”, a transmis Ministerul Culturii.

Ipotezele anchetei

Autoritățile suspectează că hoții sunt profesioniști cu experiență, posibil străini, cunoscuți pentru fapte similare.

Piesele furate sunt aproape imposibil de revândut în forma actuală, motiv pentru care anchetatorii iau în calcul două scenarii: acțiunea „în beneficiul unui comanditar” sau valorificarea pietrelor prețioase pentru spălare de bani, a explicat procurorul Laure Beccuau.

Ministrul de Interne a confirmat că „operațiunea a fost realizată de hoți experimentați”, iar agenții muzeului au reușit să-i pună pe fugă, lăsând în urmă echipamentul.

Polemică politică și reacții dure

Jaful, descris de presa franceză drept o „umilință națională”, a declanșat reacții vehemente în mediul politic.

„Până unde va ajunge destrămarea statului?”, a întrebat liderul partidului de extremă dreapta Jordan Bardella, care a denunțat o „umilință insuportabilă” pentru Franța.

La rândul ei, Marine Le Pen a acuzat că „muzeele şi clădirile istorice nu sunt securizate la nivelul ameninţărilor care planează asupra lor”.

„Trebuie să protejăm ceea ce avem mai preţios: istoria noastră”, a îndemnat Laurent Wauquiez, liderul grupului Les Républicains în Adunarea Națională.

Macron promite recuperarea bijuteriilor

Președintele Emmanuel Macron a reacționat rapid, declarând pe platforma X: „Vom găsi operele, iar autorii vor fi aduşi în faţa justiţiei.”

Între timp, aproximativ 60 de anchetatori din cadrul Brigăzii de Combatere a Banditismului (BRB) și ai Oficiului Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OCBC) au fost mobilizați pentru a găsi bijuteriile furate.

