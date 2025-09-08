CSM Știința Baia Mare, din nou campioană! Timișoara cedează după un final tensionat

Băimărenii au cucerit al zecelea titlu național, după o finală spectaculoasă disputată pe „Arcul de Triumf”.

CSM Știința Baia Mare a reușit duminică să cucerească al zecelea titlu de campioană a României, după victoria cu 36-24 în fața celor de la CSM USV Timișoara. Finala Ligii de Rugby, disputată pe stadionul „Arcul de Triumf”, a fost dominată clar de maramureșeni în prima repriză, dar a avut o a doua parte tensionată, cu eseuri, răsturnări și un cartonaș roșu.

Echipa pregătită de Eugen Apjok a început perfect. Paul Popoaia a fost sigur din loviturile de pedeapsă (minutele 7, 14, 34) și transformări (18, 40), în timp ce Manu Ahokovi (17) și Jason Tomane (3) au adus eseurile care au pus distanță pe tabelă. La pauză, scorul era 23-0, iar Timișoara părea fără soluții.

Repriză incendiară, cu eseuri și eliminări

După reluare, băimărenii au mai punctat prin același Popoaia (46), însă Timișoara a reușit să marcheze primul eseu în minutul 54, prin Khvicha Jgerenai. Au urmat alte încercări semnate de Ovidiu Neagu (65), Sebastian Vasilovic și din nou Neagu, toate transformate de Boldor și Archvadze. Totuși, Baia Mare a gestionat mai bine finalul, cu eseul lui Alex Harasim (69), transformat de Popoaia, care a dus scorul la 36-10.

Pe final, partida s-a încins, iar Nicolaas Immelman, căpitanul băimărenilor, a fost eliminat direct pentru un gest nesportiv. În ciuda revenirii timișorenilor, scorul final a rămas 36-24, aducând titlul în vitrina clubului din Maramureș.

Pentru Știința Baia Mare, acesta este al zecelea titlu național, după cele câștigate în 1990, 2000, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021 și 2022. Echipa revine astfel în frunte după două finale pierdute consecutiv, în 2023 cu Dinamo și în 2024 cu Timișoara.

Partida de duminică a fost a opta finală directă dintre Baia Mare și Timișoara. Maramureșenii au acum două succese (2020 și 2025), în timp ce bănățenii au câștigat de șase ori (2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2024).

Bucuria titlului a fost împărțită cu fanii veniți la București, însă timpul de sărbătoare e scurt, întrucât săptămâna viitoare băimărenii intră în Cupa României.

