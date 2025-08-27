Cseke a anunțat că pentru anumite construcții de mică amploare, precum garaje, terase, pergole sau bucătării de vară, nu va mai fi nevoie de autorizație de construire

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat marți seară, la Antena 3, că utilizarea dronelor pentru depistarea construcțiilor ridicate ilegal nu are ca scop sancționarea micilor proprietari, ci introducerea unor mecanisme moderne care să ofere autorităților locale instrumente eficiente pentru a gestiona urbanismul. El a subliniat că acest sistem funcționează deja în mai multe state occidentale și se bazează pe tehnologii performante care pot identifica și măsura imobilele, fără a intra pe proprietăți private.

„Nu devenim poliția garajelor din lemn. Vorbim despre un mecanism prin care autoritățile locale vor putea folosi drone autorizate pentru a identifica clădiri construite ilegal. Pe baza acestor dovezi legale se va putea deschide un rol fiscal pentru proprietarii care nu și-au declarat casele și, implicit, nu plătesc impozit ca toți ceilalți cetățeni”, a explicat Cseke Attila.

Ministrul a arătat că, în prezent, administrațiile locale întâmpină dificultăți în a acționa împotriva construcțiilor neautorizate, întrucât accesul pe proprietăți private necesită implicarea altor instituții ale statului. Noul sistem ar simplifica aceste proceduri și ar oferi un cadru legal clar. „Este incorect ca unii să nu respecte regulile și să nu-și achite obligațiile, în timp ce ceilalți cetățeni plătesc impozitele la zi”, a subliniat acesta.

În paralel, Codul Urbanismului va fi modificat pentru a reduce birocrația. Cseke a anunțat că pentru anumite construcții de mică amploare, precum garaje, terase, pergole sau bucătării de vară, nu va mai fi nevoie de autorizație de construire. „Venim și cu simplificări, pentru ca oamenii să nu fie obligați să solicite autorizație pentru orice construcție minoră”, a precizat ministrul.

Noile măsuri, spun oficialii, urmăresc să asigure un echilibru între combaterea neregulilor și sprijinirea cetățenilor prin proceduri mai simple, dar și printr-o reglementare mai clară a urbanismului la nivel național.

