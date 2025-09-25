CSAT a decis cine va doborî dronele sau aeronavele care violează spațiul aerian al României. Decizia va fi partajată

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi, 25 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința a avut loc la Palatul Cotroceni, iar pe agendă s-au aflat printre altele, și discuții despre cine cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță măsuri pentru protecția spațiului aerian și intervenția împotriva dronelor.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, după ședința CSAT, completarea cadrului legal pentru protecția obiectivelor critice și intervenția împotriva dronelor neautorizate, precum și stabilirea liniei de comandă pentru interceptarea aeronavelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

În cazul aeronavelor cu pilot, militare sau civile, deciziile privind interceptarea sunt adaptate în funcție de tipul aeronavei: pentru militare, coordonarea se face de comandantul misiunii în conformitate cu regulile NATO, iar pentru civile decizia finală revine ministrului Apărării, ca măsură politică și de siguranță națională, inspirată din atacurile din 11 septembrie.

Ministrul Moșteanu a subliniat că distrugerea unei aeronave este ultima măsură, aplicată doar dacă toate celelalte etape nu reușesc și aeronava nu părăsește teritoriul național.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!