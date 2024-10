Planul fiscal structural trebuia trimis până la 15 octombrie, dar noul termen este acum 25 octombrie

Planul fiscal structural pentru perioada de șapte ani, 2025-2031 mai are timp să fie ajustat în forma finală. Documentul va fi unul generalist, fără măsuri concrete de ajustare, dar va conține date asumate pentru reducerea deficitului și nivelul de la care se începe această ajustare, notează profit.ro. Autoritățile nu au prezentat până acum informații despre acest plan. Mediul economic se teme că autoritățile vor evita să prezinte măsuri mai dure de corecție înainte de alegeri, dar că ar putea urma astfel de decizii, inclusiv legate de taxe.



România are un deficit care a depășit cu mult limita de 3% permisă în UE. Anul trecut, deficitul bugetar s-a situat la 6,6% potrivit standardelor ESA și la 5,7% potrivit standardelor utilizate intern de România, adică deficitul cash. Guvernul discută cu reprezentanții Comisiei Europene pentru un deficit mai ridicat față de estimarea din prezent (de 6,9% în prognoza de primăvară a Comisiei), punctul de plecare acum fiind 7,9%, nivel care va fi noua estimare de deficit pentru acest an pentru România, în prognoza de toamnă a Comisiei Europene. Potrivit acestora, în prezent nu s-a ajuns, încă, la vreun acord, mai arată sursa citată.