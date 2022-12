Croatul Luka Modric îi consolează pe jucătorii echipei braziliene după ce i-a eliminat de la Cupa Mondială

Croația a reușit să elimine Brazilia de la Cupa Mondială, o altă surpriză de la CM din Qatar. Neymar și compania au mers acasă, iar Luka Modric îi consola pe jucătorii Selecao după ce i-a eliminat din turneu.

croatia’s luka modric consoles members of brazil’s team after knocking them out of the world cup

Veteranul mijlocaș a lăsat deoparte sărbătorile nu s-a bucurat alături de echipa sa și a fost alături de colegul de club Rodrygo, după ce Brazilia a fost învinsă de Croația la Cupa Mondială.

Rodrygo a apărat primul penalty al Selecao, iar echipa a fost învinsă în cele din urmă cu 4-2 la loviturile de departajare. Rodrygo, în vârstă de 21 de ani, a fost vizibil tulburat după meci, iar Modric s-a dus să-l consoleze.

Cei doi au o relație extrem de apropiată, Rodrygo explicând că îl numește pe Modric tată, iar căpitanul croat îl consideră un fiu.

