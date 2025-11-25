Criză totală la Real Madrid! Vestiarul s-a întors împotriva lui Xabi Alonso, iar Florentino Perez e presat să intervină

Presa spaniolă vorbește despre o ruptură între antrenor și jucători, inclusiv Mbappé și Bellingham. Situația de pe Bernabeu a devenit explozivă.

Real Madrid traversează o perioadă tensionată după seria de rezultate slabe din La Liga și Champions League. Potrivit jurnalistului spaniol Jorge Picon, fost redactor la AS și una dintre cele mai sigure surse din anturajul clubului, relația dintre Xabi Alonso și vestiarul madrilen s-a deteriorat grav. Mai mulți lideri din echipă, printre care Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham și Thibaut Courtois, consideră că antrenorul basc și-a pierdut autoritatea și cer o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Seria de meciuri fără victorie a amplificat tensiunile. După înfrângerea de la Liverpool (0-1), urmată de remizele cu Rayo Vallecano și Elche, „galacticii” au pierdut avantajul confortabil față de Barcelona, iar atmosfera s-a degradat rapid.

Metodele lui Xabi Alonso, contestate de jucători

Potrivit sursei citate, ruptura are cauze profunde. Dacă pe vremea lui Carlo Ancelotti vestiarul funcționa pe baza încrederii și a libertății tactice, Xabi Alonso a schimbat complet filosofia. Noul antrenor a impus o disciplină strictă, o analiză detaliată a fiecărui meci și un volum ridicat de materiale video și grafice statistice, menite să explice deciziile tactice.

Pentru o parte dintre jucători, în special vedetele cu experiență, abordarea s-a transformat într-o povară. Fede Valverde și Eduardo Camavinga s-au declarat frustrați de lipsa de claritate în rolurile lor, fiind adesea mutați pe poziții neobișnuite. Nici Mbappé, care inițial îl susținea pe Alonso, nu mai este convins de direcția echipei, iar Courtois și Bellingham ar fi criticat deciziile privind organizarea defensivă.

Florentino Perez, prins între loialitate și presiune

Președintele Florentino Perez, arhitectul proiectului care l-a adus pe Xabi Alonso de la Leverkusen, continuă să-i acorde încredere, dar știe că situația este fragilă. Conducerea analizează modul în care echipa va reacționa în următoarele două partide – cu Olympiakos, în Champions League, și Girona, în campionat. Un nou pas greșit ar putea forța o decizie radicală.

„Perez e conștient că vestiarul a devenit un butoi de pulbere. Încrederea lui în Xabi e intactă, dar ruptura dintre staff și jucători e reală și nu mai poate fi ignorată”, a scris Jorge Picon.

Xabi Alonso: „Conexiunea cu jucătorii se îmbunătățește”

Antrenorul madrilen a fost întrebat despre conflict după meciul cu Elche și a respins ideea unei crize interne:

„Echipa nu s-a prăbușit. Rezultatele nu sunt cum ne-am dori, dar atmosfera rămâne bună. Conexiunea cu jucătorii se îmbunătățește, ne cunoaștem mai bine și mergem în aceeași direcție. Sărbătorim împreună și suntem triști împreună. Lucrurile merg bine, dar trebuie să schimbăm rezultatele.”

În ciuda discursului liniștitor, presiunea este uriașă. Real Madrid mai are doar un punct avans față de Barcelona, iar presa din Spania vorbește deja despre o „fractură de vestiar” care ar putea schimba cursul sezonului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!