Criză totală în apărarea FCSB! Vlad Chiricheș se alătură listei lungi de accidentați

FCSB traversează o perioadă extrem de dificilă pe plan defensiv. După accidentările lui Mihai Popescu, Joyskim Dawa și Daniel Graovac, echipa roș-albastră a mai pierdut un fundaș central. Vlad Chiricheș, în vârstă de 35 de ani, nu se poate antrena normal din cauza unor probleme medicale și va lipsi, cel puțin temporar, de la pregătiri.

Situația a fost confirmată de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, care a explicat că atât Chiricheș, cât și Valentin Crețu urmează programe separate de recuperare. „Nici Chiricheș nu e foarte bine acum. Are niște probleme și are nevoie de timp până când se va putea antrena normal. E ceva la noi… El și Crețu se antrenează separat acum. Crețu cred că o să revină destul de repede, dar deocamdată nu este apt. Graovac aleargă. În mod normal pe 20 începe să se antreneze normal. Primele două meciuri sută la sută nu va juca, dar apoi va putea intra pe teren”, a declarat oficialul pentru Prima Sport.

Apărare improvizată și schimbări forțate înaintea duelului cu Bologna

Accidentarea lui Vlad Chiricheș vine într-un moment critic pentru echipa lui Elias Charalambous. Fundașul fusese recent adăugat pe lista UEFA, după ce Mihai Popescu a fost scos din lotul european din cauza unei rupturi de ligament încrucișat anterior. Deși UEFA a aprobat modificarea, FCSB se află din nou în impas: Chiricheș nu va putea evolua nici el în meciul cu Bologna, programat pe 23 octombrie, în etapa a treia din grupele Europa League.

În aceste condiții, staff-ul tehnic are doar trei variante disponibile pentru centrul apărării: Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și tânărul Ionuț Cercel. Acesta din urmă, jucător eligibil U21, va fi titular în Superligă, acoperind și regula impusă de FRF. În meciurile internaționale, Baba Alhassan ar putea fi mutat în centrul defensivei alături de Ngezana, o soluție de avarie pe care roș-albaștrii au mai folosit-o în trecut.

Formula defensivă provizorie pentru meciurile următoare ar urma să fie: Pantea – Ngezana – Cercel/Alhassan – Radunovic.

Calendarul FCSB-ului este unul extrem de încărcat în următoarea perioadă, cu partide din trei în trei zile. Echipa are de disputat șapte meciuri în mai puțin de o lună, între campionat, Europa League și Cupa României:

18 octombrie: Metaloglobus – FCSB

Metaloglobus – FCSB 23 octombrie: FCSB – Bologna

FCSB – Bologna 26 octombrie: FCSB – UTA

FCSB – UTA 29 octombrie: Gloria Bistrița – FCSB

Gloria Bistrița – FCSB 2/3 noiembrie: U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB 6 noiembrie: Basel – FCSB

Basel – FCSB 9 noiembrie: Hermannstadt – FCSB

Seria aglomerată de partide și lipsa de opțiuni din apărare transformă perioada următoare într-un adevărat test de rezistență pentru liderul Superligii.

