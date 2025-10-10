Un sondaj realizat de filiala europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că aproximativ o treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa raportează simptome de depresie sau anxietate.

„Unul din trei medici și asistente medicale raportează simptome de depresie sau anxietate”, a declarat Hans Kluge, directorul OMS pentru Europa. Această rată este de cinci ori mai mare decât media populației generale europene.

Asistentele și femeile medic se confruntă mai frecvent cu depresie și anxietate, în timp ce bărbații sunt mai predispuși la dependență de alcool.

În Letonia și Polonia, aproape jumătate dintre lucrătorii din sănătate ating pragul pentru o tulburare depresivă, în timp ce în Danemarca și Islanda rata este de aproximativ 15%.

În plus, 32% dintre medici și un sfert dintre asistentele medicale lucrează pe contracte temporare, ceea ce crește anxietatea legată de securitatea locului de muncă.

Violența la locul de muncă, un factor alarmant

Sondajul, bazat pe 90.000 de răspunsuri din 27 de țări UE, Islanda și Norvegia, arată că o treime dintre profesioniștii din sănătate s-au confruntat cu intimidări sau amenințări violente, iar 10% cu violență fizică sau hărțuire sexuală în ultimul an.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în Cipru, Grecia și Spania.

OMS avertizează: Este o criză de securitate sanitară

Hans Kluge adaugă: „criza de sănătate mintală în rândul lucrătorilor din domeniul sanitar este o criză de securitate sanitară care amenință integritatea sistemelor noastre de sănătate„.

Acesta propune măsuri precum toleranță zero pentru violență și hărțuire, reformarea orelor suplimentare și acces garantat la servicii de sănătate mintală confidențiale.

Europa nu își poate permite să piardă personal medical

„În condițiile în care Europa se confruntă cu un deficit de aproape un milion de lucrători din domeniul sanitar până în 2030, nu ne putem permite să-i pierdem din cauza epuizării, disperării sau violenței”, a adăugat directorul OMS pentru Europa.

