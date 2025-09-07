De către

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a anunțat duminică demisia, la doar 11 luni de la preluarea mandatului. Decizia sa marchează începutul unei noi perioade de instabilitate politică la Tokyo.

„Am decis să demisionez din funcția de președinte al LDP”, a declarat Shigeru Ishiba într-o conferință de presă. În sistemul politic nipon, liderul partidului de guvernământ deține automat și funcția de prim-ministru.

Oficialul a amintit semnarea unui tratat comercial cu Statele Unite, considerat „depășirea unui obstacol major”, și a spus, vizibil emoționat, că dorește „să predea ștafeta generației următoare”.

Motivele retragerii

Presa japoneză notează că demisia lui Ishiba ar fi legată de dorința de a evita divizarea Partidului Liberal Democratic.

În vârstă de 68 de ani, premierul conducea guvernul din octombrie anul trecut, într-o coaliție cu formațiunea Komeito.

Însă pierderea majorității în ambele camere ale parlamentului și presiunile interne au amplificat speculațiile privind retragerea sa.

Decizia finală ar fi fost luată după discuții cu doi aliați politici importanți: fostul premier Yoshihide Suga și ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi.

Urmează alegerea unui nou lider

Ishiba a cerut Partidului Liberal Democratic să organizeze alegeri interne pentru desemnarea succesorului.

Potrivit Reuters, printre favoriți se numără Shinjiro Koizumi și Sanae Takaichi, un veteran cunoscut pentru poziția sa critică față de politica Băncii Japoniei privind dobânzile.

