Criză internă la Steaua Roșie Belgrad! Un jucător a fost exclus din lot înaintea duelului cu FCSB

Cu doar trei zile înaintea partidei decisive din Europa League, antrenorul Vladan Milojevic a luat o măsură drastică împotriva vedetei echipei.

Steaua Roșie Belgrad se confruntă cu un nou scandal intern chiar înaintea meciului cu FCSB, programat joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00. Nemanja Radonjic (29 de ani), una dintre principalele vedete ale campioanei Serbiei, a fost exclus din lot din motive disciplinare, potrivit publicației sportal.blic.rs.

Decizia a luat prin surprindere atât presa locală, cât și suporterii, mai ales că atacantul era considerat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în actualul sezon european.

Radonjic, sancționat pentru abateri disciplinare

Deși mulți au crezut inițial că absența sa de la meciul din campionat cu Javor (0-1) a fost doar o măsură de protecție înaintea confruntării cu FCSB, adevărul este cu totul altul. Potrivit surselor din Serbia, Vladan Milojevic a decis să-l excludă complet din lot din cauza „atitudinii neprofesioniste și a repetatelor abateri disciplinare”.

„Deși trebuia să reprezinte motorul echipei și, în același timp, unul dintre cei mai buni jucători, Radonjic nu va juca în Europa League cu FCSB”, a notat sportal.blic.rs.

Sursa mai scrie că fotbalistul „a început din nou să-și distrugă propria carieră cu acțiunile sale” și că revenirea sa în lot depinde exclusiv de comportamentul pe care îl va avea în perioada următoare.

Carieră presărată cu scandaluri

Nemanja Radonjic, considerat de presa sârbă „cel mai talentat jucător sârb al generației sale”, nu este la primul episod controversat. În trecut, mijlocașul ofensiv a avut conflicte și la alte cluburi, printre care Marseille, Torino și Benfica, fiind adesea criticat pentru lipsa de disciplină și instabilitatea profesională.

În actualul sezon, jucătorul are 17 meciuri și 3 goluri în toate competițiile pentru Steaua Roșie. El este cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, iar excluderea sa reprezintă o pierdere importantă pentru echipa sârbă înaintea confruntării cu FCSB.

Steaua Roșie, fără una dintre piesele-cheie

Pe postul lui Radonjic, Vladan Milojevic va trebui să improvizeze, având la dispoziție doar variantele Milson și Vladimir Lucic. Totuși, tehnicianul a evitat până acum să comenteze public situația, preferând să mențină discreția asupra duratei sancțiunii.

Radonjic a evoluat până acum pentru Cukaricki, Marseille, Hertha, Benfica, Torino, Mallorca și Steaua Roșie Belgrad, iar lipsa sa din lot complică planurile campioanei Serbiei înaintea unui duel crucial pentru calificarea din grupe.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!