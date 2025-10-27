Guvernul Statelor Unite a anunțat că, începând cu luna noiembrie, nu va mai putea finanța programul de ajutor alimentar SNAP, de care depind peste 40 de milioane de americani.

„Concluzia este că fondurile s-au epuizat”, a transmis Departamentul Agriculturii al SUA într-un comunicat publicat pe site-ul instituției, potrivit BBC.

Autoritățile au pus situația pe seama blocajului guvernamental („shutdown”) care paralizează o parte din activitatea federală, acuzând democrații din Senat pentru impasul creat.

Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP) – folosit de un american din opt – este esențial pentru familiile cu venituri mici, care își asigură astfel hrana de zi cu zi.

Sistemul funcționează prin carduri de debit reîncărcabile, cu care beneficiarii pot achiziționa produse alimentare de bază.

Potrivit Centrului pentru Buget și Priorități Politice (CBPP), o familie de patru persoane primește în medie 715 dolari pe lună, adică aproximativ 6 dolari pe zi de persoană.

Disputa politică: acuzații între administrația Trump și democrați

Criza s-a amplificat după ce administrația Trump a refuzat să folosească fondul de urgență destinat continuării plăților SNAP, argumentând că banii trebuie păstrați pentru situații de urgență, precum dezastrele naturale.

Democrații au reacționat dur. „Aceasta este probabil cea mai crudă și ilegală încălcare comisă până acum de administrația Trump”, au transmis, într-o declarație comună, congresmenele Rosa DeLauro și Angie Craig.

Ele au criticat, totodată, decizia președintelui de a aloca fonduri pentru o sală de bal la Casa Albă și pentru asistență internațională, în timp ce americanii vulnerabili riscă să rămână fără hrană.

Rezerve insuficiente pentru luna noiembrie

Deși fondul de urgență ar putea acoperi aproximativ 60% din beneficiile pentru o lună, potrivit CBPP, Departamentul Agriculturii susține că aceste resurse pot fi folosite doar pentru „situații de urgență reale”, precum catastrofele naturale.

Într-o scrisoare transmisă instituției, mai mulți membri democrați ai Camerei Reprezentanților au cerut eliberarea rezervelor financiare și realocarea altor fonduri disponibile, pentru a acoperi integral plățile din luna noiembrie.

Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a respins solicitarea, afirmând că utilizarea acestor fonduri în alte scopuri ar încălca legea.

Statele încearcă să găsească soluții alternative

Mai multe state au anunțat că vor folosi fonduri proprii pentru a acoperi temporar lipsa banilor federali. Totuși, guvernul a avertizat că aceste sume nu vor fi rambursate ulterior.

În Massachusetts, unde peste un milion de persoane riscă să piardă beneficiile, autoritățile au declarat că nu dispun de resurse suficiente pentru a acoperi integral costurile.

Între timp, California a mobilizat Garda Națională pentru a distribui alimente, iar alte state colaborează cu bănci de alimente și cantine sociale pentru a evita o criză de amploare.

Blocajul guvernamental din SUA, care a început la începutul lunii, a ajuns duminică la a 26-a zi, devenind al doilea cel mai lung „shutdown” din istoria americană.

