Producătorul olandez de cipuri Nexperia a anunțat suspendarea livrărilor de wafer – discuri subțiri folosite la fabricarea microcipurilor – către unitatea sa de asamblare din Dongguan, China.

Decizia, intrată în vigoare pe 26 octombrie, a fost explicată prin faptul că „conducerea locală nu și-a onorat obligațiile de plată”, potrivit unei scrisori semnate de Stefan Tilger, directorul executiv interimar al companiei.

„Livrările vor fi reluate imediat ce obligațiile vor fi îndeplinite în totalitate”, a transmis conducerea Nexperia, adăugând că lucrează la soluții alternative pentru a menține fluxul de aprovizionare către clienți.

Industria auto germană, printre principalele victime ale blocajului

Criza de aprovizionare afectează grav constructorii auto germani, care utilizează cipurile produse de Nexperia în sistemele electronice ale vehiculelor lor.

Compania, cu sediul central la Nijmegen (Olanda), a fost recent preluată de guvernul olandez, după ce fusese anterior deținută de o companie-mamă chineză.

Ca reacție, China a suspendat exporturile de cipuri produse de Nexperia, accentuând tensiunile comerciale și blocajele din lanțul global al semiconductorilor.

Ministerul olandez al Economiei a refuzat să comenteze asupra întreruperii livrărilor.

UE cere măsuri urgente

După o întâlnire cu reprezentanții Nexperia, Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene, a subliniat lipsa de reziliență a industriei europene de semiconductori.

„Este clar că lanțul nostru de aprovizionare nu are reziliența necesară și trebuie să tragem învățămintele necesare”, a scris oficialul european pe platforma X.

Virkkunen a indicat trei lecții cheie pentru viitoarea revizuire a legislației europene privind cipurile:

„Posibilele întreruperi ale aprovizionării trebuie anticipate printr-un schimb mai bun de informații.”

„Investițiile în securitatea aprovizionării au un cost, dar prețul pe care trebuie să îl plătim atunci când nu avem reziliență este și mai mare.”

„Stocurile și diversificarea aprovizionării sunt esențiale pentru reziliența noastră colectivă.”

Europa vrea să își dubleze producția de cipuri până în 2030

Uniunea Europeană a adoptat în 2023 o strategie ambițioasă de consolidare a industriei microcipurilor, cu investiții de miliarde de euro.

Obiectivul Legii Cipurilor este ca UE să își crească cota de piață globală de la mai puțin de 10% la 20% până în 2030.

