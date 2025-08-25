CFR Călători riscă suspendarea circulației trenurilor pe rețeaua feroviară din România din cauza datoriilor acumulate începând cu neplata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI).

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a emis o notificare oficială către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, indicând o datorie de aproximativ 8,2 milioane de euro.

În document, CFR SA subliniază că această întârziere afectează inclusiv posibilitatea de a asigura salariile angajaților.

Începând cu 1 octombrie, trenurile Interregio ar putea fi suspendate definitiv

Potrivit clubferoviar.ro, începând cu 1 septembrie 2025, trenurile Regio ar putea fi oprite din circulație, iar din 1 octombrie, trenurile Interregio riscă suspendarea completă dacă datoriile nu vor fi plătite sau dacă nu se va stabili un calendar de plată ferm.

Notificarea a fost trimisă și către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Direcția de Transport Feroviar din Ministerul Transporturilor și secretarul de stat Ionuț Săvoiu, în încercarea de a găsi soluții pentru această criză.

Neplata impactează și salariile angajaților companiei

Termenul-limită pentru achitarea restanțelor este 29 august 2025, iar în caz contrar, măsurile de suspendare vor fi aplicate până la achitarea integrală a sumelor restante sau până la stabilirea unui plan de plăți.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.