Aviația globală se confruntă cu o situație fără precedent, după ce s-a aflat că radiațiile solare puternice pot afecta sistemele de control ale aeronavelor din familia Airbus A320.

Problema, identificată în urma unui incident serios petrecut luna trecută în Statele Unite, obligă companiile aeriene să retragă temporar din circulație mii de avioane pentru verificări și reparații.

Airbus, cel mai mare producător european de avioane, avertizează că aproape jumătate din flota sa globală ar putea fi imobilizată temporar.

Modelele A319, A320 și A321 sunt afectate de defecțiunea care poate duce la erori în sistemele ce controlează nivelul de urcare și coborâre al aeronavei.

Avertismentul vine după un incident grav în care un avion JetBlue, aflat pe ruta spre New Jersey, a pierdut brusc altitudine, rănind cel puțin 15 pasageri.

Ancheta oficială a concluzionat că „radiațiile solare intense” au alterat datele unui computer esențial pentru controlul zborului.

Experții avertizează: o problemă „cu adevărat îngrijorătoare”

Jurnalistul Simon Calder explică riscurile: „E vorba de componentele de la coada avionului, care controlează ridicarea sau coborârea aeronavei, iar o problemă apărută acolo ar putea provoca mișcări necontrolate, care depășesc limitele de siguranță structurale ale aeronavei. E o problemă cu adevărat îngrijorătoare”.

Majoritatea aeronavelor pot fi remediate printr-o actualizare de software de aproximativ trei ore, însă modelele mai vechi necesită înlocuiri hardware, ceea ce va prelungi perioada în care vor rămâne la sol.

EASA emite o directivă de urgență

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a decis că aeronavele suspectate de a fi afectate vor putea transporta pasageri doar după efectuarea reparațiilor.

Măsura are efect imediat și creează presiune suplimentară asupra operatorilor aerieni.

Tim Johnson, de la Autoritatea pentru Aviație Civilă din Marea Britanie, estimează că

„Din informațiile pe care le avem până acum, ne așteptăm ca majoritatea aeronavelor să fie perturbate câteva zile.”

Wizz Air confirmă problemele: zboruri afectate în weekend

Compania Wizz Air, care operează numeroase zboruri în și din România, a anunțat că unele dintre avioanele sale fac parte dintre modelele afectate:

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia avertizează că programul unor curse ar putea suferi modificări:

„Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program. Siguranţa clienţilor, a echipajului şi a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută.”

Primele efecte: anulări masive și întârzieri

Air France a anulat deja 35 de zboruri, inclusiv unul spre București. Potrivit site-ului „BoardingPass”, peste 60% dintre cursele operate spre și dinspre România utilizează aeronave care necesită actualizări.

Printre companiile ce trebuie să retragă temporar avioane se numără Lufthansa, Turkish Airlines, American Airlines și Air New Zealand.

Un moment istoric pentru industria aeronavelor

Expertul aviatic Mike Stengel subliniază impactul: „Airbus A320 este principalul competitor al Boeing 737… Din câte se pare, chiar la începutul acestui an, a devenit cea mai bine vândută aeronavă din toate timpurile, depășind Boeing 737.”

Aceasta este cea mai mare rechemare în service din întreaga istorie de 55 de ani a companiei Airbus.

