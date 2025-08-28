Compania cere scuze călătorilor și subliniază că depune toate eforturile pentru limitarea impactului

CFR Călători a anunțat anularea mai multor curse pe rute din întreaga țară, ca urmare a imposibilității de a achita facturile scadente către CFR SA, administratorul rețelei feroviare, în valoare de peste 40 de milioane de lei. Problemele financiare ale operatorului au fost agravate de întârzierea plăților de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care a virat doar 7,8 milioane din cele 139 milioane lei datorate, scrie profit.ro.

În comunicatul oficial, CFR Călători precizează că, deși a achitat parțial 13 milioane lei către CFR SA, sumele nu au fost suficiente pentru a evita anulările. Compania cere scuze călătorilor și subliniază că depune toate eforturile pentru limitarea impactului.

Suspendările vor intra în vigoare, începând cu 1 septembrie pentru trenurile Regio și 1 octombrie pentru cele Interregio, afectând atât rute regionale, cât și legături între orașe mari: București – Iași, București – Constanța, Brașov – București, Timișoara – Oradea sau Cluj-Napoca – Bistrița Nord, printre altele. Lista completă include peste 30 de trenuri, iar măsura ar putea fi prelungită „până la noi dispoziții”.

Compania explică faptul că subcompensarea serviciului public și întârzierile la facilitățile sociale au dus la dezechilibre financiare acute. În lipsa unui grafic clar de plată sau a achitării rapide a datoriilor, riscul blocării circulației trenurilor rămâne ridicat. CFR Călători speră să găsească soluții împreună cu ARF și CFR SA pentru a asigura continuitatea serviciului public de transport feroviar.

