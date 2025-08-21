Victoria Stoiciu, vicepreședinte PSD, a afirmat că studenții care trebuie să muncească în timpul studiilor ar trebui să fie o excepție, nu regula, ca răspuns la o afirmație făcută de ministrul Educației, Daniel David.

Vicepreședinta PSD a precizat că mulți studenți nu se pot pregăti corespunzător, mai ales cei din afara marilor centre universitare, fără susținerea familiei și fără burse adecvate.

„Dacă vrem cu adevărat educație de calitate, trebuie să înțelegem că investiția în burse și sprijin pentru studenți este o investiție în viitor, nu o cheltuială.”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook.

Ea consideră că, dacă nu se vor susține financiar tinerii, se vor pierde mulți studenți talentați, iar această situație afectează economia.

„La fel cum nu poți trăi decent doar dintr-un part-time, când viața în București sau Cluj este obscen de scumpă”, a adăugat senatorul. Ea a subliniat că fără burse, mulți studenți nu și-ar putea urmări studiile din cauza lipsei de resurse.

Declarații ale ministrului Educației despre job-uri part-time

Marți, la Timișoara, ministrul Daniel David a participat la Forumul ANOSR și, în discursul său, a spus:

„Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”.

Afirmația i-a uimit pe studenți, în contextul protestelor legate de reducerea fondurilor pentru burse și transport.

Măsuri controversate și proteste ale studenților

Studenții reclamă următoarele măsuri, aplicate începând cu 1 ianuarie 2025: reducerea de 90% a transportului feroviar, tăierea fondului de burse de la 1 august 2025, modificarea valorii standard pentru burse, eliminarea bursei pentru studenții cu taxă, și interzicerea cumularii burselor de performanță și cele pentru românii de pretutindeni.

Protestele continuă pentru a atrage atenția asupra acestor măsuri considerate discriminatorii.