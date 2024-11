Cristina Laslo a transmis Federației Române de Handbal că se retrage de la naţională

Retragerea jucătoarei Cristina Laslo a fost comunicată Federației Române de Handbal, iar selecționerul a declarat că nu va comenta conflictul apărut între jucătoare și echipa de club, CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud.

Cristina a fost pusă căpitan al echipei naţionale de către mine. Eu am avut foarte multă încredere în ea, am susţinut-o. Într-adevăr, la club au apărut anumite probleme pe care nu vreau să le discut la echipa naţională. Am introdus-o în lista lărgită de 35 de jucătoare în ideea în care Cristina poate fi o soluţie pentru Campionatul European. După Trofeul Carpaţi ea a transmis Federaţiei Române de Handbal că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la naţională. În aceste condiţii ea nu mai putea fi convocată. Îmi pare rău că a luat această decizie. Important este acum să susţinem aceste jucătoare tinere care sunt la echipa naţională şi care îşi doresc. După cum bine ştiţi, eu nu fac rabat de la indisciplină. Îmi doresc o echipă unită, îmi doresc linişte şi o atmosferă propice performanţei, a declarat selecționerul Florentin Pera.