Cristin Ich face lumină după ce a fost acuzată că i-a furat soțul celei mai bune prietene

Într-o intervenție telefonică în emisiunea „Un show păcătos”, vedeta a abordat aceste acuzații și a dorit să clarifice situația.

Ich a subliniat că speculațiile din presă sunt false și că relația sa cu actualul partener a început după ce acesta s-a despărțit oficial de soția sa.

Ea a respins vehement acuzațiile conform cărora ar fi fost implicată într-o relație cu soțul prietenei ei în timpul evenimentului și a afirmat că nu se simte vinovată de niciun comportament nepotrivit.

Cristina Ich a explicat că zvonurile și speculațiile apărute în presă nu reflectă realitatea și a dorit să facă clar că nu a avut nicio implicare în destrămarea căsniciei fostului partener.

Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…) Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare. În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber, a declarat Cristina Ich, pentru „Un show păcătos”.