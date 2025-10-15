Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, de neoprit! Doi titani ai fotbalului mondial au doborât noi recorduri în aceeași zi

Portughezul a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale, iar argentinianul a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al pasatorilor decisivi la echipele naționale.

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi continuă să rescrie istoria fotbalului mondial, la vârste la care mulți foști mari jucători s-au retras demult. Marți seară, la doar câteva ore distanță, cei doi campioni și-au mai trecut în cont câte un record impresionant, consolidându-și statutul de legende vii ale sportului.

La Budapesta, Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale, ajungând la 41 de goluri după dubla reușită în egalul Portugalia – Ungaria, scor 2-2. În același timp, peste Ocean, Lionel Messi (38 de ani) a devenit fotbalistul cu cele mai multe pase de gol la echipele naționale, cu 60 de assist-uri, după victoria categorică a Argentinei, 6-0 cu Puerto Rico, într-un meci amical disputat în Florida.

Ronaldo, record mondial la goluri în preliminariile Cupei Mondiale

Partida de pe „Puskás Aréna” a început excelent pentru Portugalia. După o centrare a lui Nelson Semedo, Ronaldo a deschis scorul în minutul 22, iar în prelungirile primei reprize, din penalty, a reușit dubla care l-a propulsat singur în fruntea clasamentului all-time al golgheterilor din preliminariile Cupei Mondiale.

Cu cele două reușite, portughezul a depășit recordul guatemalezului Carlos Ruiz, autor a 39 de goluri între 1998 și 2016. În total, Ronaldo a ajuns la 41 de goluri în 50 de meciuri disputate în calificările pentru Cupa Mondială, consolidându-și poziția ca unul dintre cei mai prolifici jucători din istoria fotbalului internațional.

După meci, statisticile publicate de UEFA au relevat și alte cifre impresionante: a fost a 37-a partidă în care Ronaldo a marcat cel puțin două goluri pentru Portugalia, având în palmares 10 hat-trick-uri la echipa națională. El a înscris deja 9 goluri împotriva Ungariei, fiind depășit doar de Luxemburg (11 goluri în 11 meciuri) în topul adversarelor preferate.

Deși Portugalia a condus cu 2-1 și părea să-și asigure matematic biletele pentru Campionatul Mondial din 2026, Ungaria a egalat în minutul 90+1 prin Dominik Szoboszlai, amânând calificarea „selecção”-ului.

Top 5 marcatori all-time în preliminariile Cupei Mondiale:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 41 de goluri / 50 meciuri Carlos Ruiz (Guatemala) – 39 / 47 Lionel Messi (Argentina) – 36 / 72 Ali Daei (Iran) – 35 / 51 Robert Lewandowski (Polonia) – 32 / 41

Messi, lider mondial la assist-uri pentru echipa națională

La Fort Lauderdale, în fața a peste 50.000 de spectatori, Argentina a făcut spectacol în amicalul cu Puerto Rico, câștigând cu 6-0. Deși nu a înscris, Lionel Messi a fost din nou dirijorul echipei, oferind două pase decisive, care l-au propulsat pe primul loc all-time la assist-uri în istoria echipelor naționale (60).

Astfel, căpitanul „albiceleste” l-a depășit pe brazilianul Neymar, cu care împărțea până acum recordul (58 de pase decisive). Messi are acum o distanță confortabilă față de toți ceilalți fotbaliști în activitate.

În partida de la Chase Stadium, au marcat Alexis Mac Allister și Lautaro Martínez (câte o dublă), Gonzalo Montiel și Steven Echevarria (autogol). Messi și Nico González au contribuit fiecare cu câte două assist-uri.

Performanța vine într-un moment special al carierei sale: cu aceste pase decisive, Messi a ajuns la 398 de assist-uri în toate competițiile – club și echipă națională – și se pregătește să atingă borna de 400. În total, el are 1284 de contribuții directe la goluri (goluri + pase de gol) în 1129 de meciuri oficiale.

Campionul mondial din 2022 demonstrează că rămâne un reper al fotbalului modern, chiar și la 38 de ani, fiind decisiv în continuare pentru Argentina, lider autoritar în zona CONMEBOL.

În timp ce Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se apropie de finalul carierelor lor, performanțele bifate la doar câteva ore distanță confirmă ceea ce fotbalul mondial știe deja: rivalitatea lor nu ține doar de trecut, ci continuă să inspire și să definească prezentul acestui sport.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!