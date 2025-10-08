Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar din istorie! Averea sa depășește 1,4 miliarde de dolari

Bloomberg l-a inclus pe starul portughez în prestigiosul Billionaires Index

Contractul din Arabia Saudită, decisiv pentru atingerea pragului istoric

Cristiano Ronaldo (39 de ani) a devenit primul fotbalist miliardar din istorie, potrivit estimărilor realizate de Bloomberg, una dintre cele mai importante agenții financiare din lume. Publicația americană evaluează averea netă a portughezului la 1,4 miliarde de dolari, sumă care îl plasează oficial în Bloomberg Billionaires Index.

Cea mai mare parte a veniturilor sale provine din contractul uriaș semnat cu Al-Nassr, în iunie anul trecut, estimat la peste 400 de milioane de dolari. Acesta include și avantaje suplimentare – scutire de taxe, o participație la capitalul clubului, precum și acces la un avion privat.

Pe lângă sumele fabuloase din Arabia Saudită, Ronaldo continuă să obțină câștiguri masive din sponsorizările cu Nike și Armani, precum și din imaginea sa globală, una dintre cele mai puternice din istoria sportului.

Investiții masive în Portugalia

Deși a devenit o figură globală, CR7 preferă să-și investească averea în Portugalia, țara natală. El analizează proiecte împreună cu un cerc restrâns de oameni de încredere, vizând în special domenii precum imobiliarele și sportul.

Un exemplu recent este interesul său pentru clubul City of Padel din Lisabona, un sport pe care Ronaldo îl practică frecvent. În același timp, el dezvoltă un portofoliu imobiliar impresionant: o reședință de lux în Madeira, un apartament exclusivist în Lisabona – care a stabilit un record privind prețul pe metru pătrat în capitală – și o vilă spectaculoasă în Quinta da Marinha, evaluată la 20 de milioane de euro.

„Vreau să joc încă puțini ani, dar la cel mai înalt nivel”

Deși averea sa i-ar permite să se retragă oricând, Cristiano Ronaldo a declarat că nu se gândește încă la finalul carierei:

„Cred că pot oferi în continuare mult echipei naționale și fotbalului. Vreau să joc încă câțiva ani, dar nu mulți. Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, voi fi mulțumit pentru că voi fi dat totul. Filosofia mea este să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare moment.”, a spus portughezul la gala Globe Prestige din Portugalia.

Rivalitate financiară cu Lionel Messi

Rivalitatea istorică dintre Ronaldo și Messi s-a extins și pe plan financiar. În timp ce mutarea lui Ronaldo la Al-Nassr i-a adus un avantaj uriaș în venituri, Lionel Messi ar putea egala situația pe termen lung.

Contractul său cu Inter Miami din Major League Soccer include o clauză unică: imediat după retragere, argentinianul va primi o participație în club, ceea ce i-ar putea aduce venituri similare cu cele ale portughezului.

Cu toate acestea, pentru moment, Cristiano Ronaldo rămâne cel mai bogat fotbalist din istorie, dar și primul jucător din lume care a depășit pragul simbolic al miliardului de dolari.

