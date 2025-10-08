Cristiano Ronaldo, mesaj clar despre retragere! „Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”

Starul portughez vrea să joace la Campionatul Mondial din 2026 și spune că încă are aceeași pasiune pentru fotbal.

„Încă pot face lucruri bune. De ce să nu continui?”

Cristiano Ronaldo (40 de ani), atacantul lui Al Nassr și unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, a vorbit deschis despre planurile sale de viitor. Deși familia îl îndeamnă să se retragă, portughezul susține că se simte în formă și are în continuare motivația de a juca la cel mai înalt nivel, inclusiv la Campionatul Mondial din 2026.

Premiat la gala „Portugal Football Globes”, unde a primit trofeul „Globe Prestigio”, Ronaldo a explicat că pentru el fotbalul rămâne o pasiune, nu o rutină:

„Trebuie să ne gândim la prezent, să luăm fiecare meci pe rând. Obiectivul nostru este, bineînțeles, să mergem la Mondial și să-l câștigăm, dar trebuie să luăm totul pas cu pas. Pentru mine este o mândrie să joc pentru echipa națională. Simt mereu sprijinul portughezilor, indiferent de rezultat. Ne ajută mereu. Sunt sigur că va fi bine și ne vom califica la Mondial.”

Portugalia se află în fruntea grupei F din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu 6 puncte din 6 posibile, urmată de Armenia, cu 3 puncte. În luna octombrie, lusitanii vor disputa două meciuri pe teren propriu, cu Irlanda (11 octombrie) și Ungaria (14 octombrie).

„Nu este un premiu de final de carieră”

Deși a împlinit 40 de ani, Cristiano Ronaldo a subliniat că distincția primită nu semnifică apropierea sfârșitului carierei, ci reprezintă recunoașterea muncii sale din ultimele două decenii:

„Nu este un premiu de final de carieră. Îl văd ca pe o apreciere pentru ani de muncă, dedicare și ambiție. Îmi place să câștig, să-i ajut pe cei tineri, iar ei mă ajută să-mi mențin nivelul și să continui să evoluez. Asta îmi dă energie: competiția cu tinerii. Încă am pasiune pentru fotbal.”

„Familia îmi spune să mă opresc, dar eu nu gândesc așa”

Ronaldo a recunoscut că cei dragi îi sugerează să încheie o carieră deja legendară, însă el nu e pregătit să facă pasul înapoi:

„Oamenii, mai ales cei din familia mea, îmi spun: «E timpul să te oprești. Ai câștigat tot ce se putea. De ce vrei să înscrii o mie de goluri?» Dar eu nu gândesc așa. Cred că încă pot face lucruri bune, pot să-mi ajut echipa de club și naționala. Așa că de ce să nu continui? Sunt sigur că atunci când mă voi retrage, o voi face împăcat, pentru că am dat totul.”

„Nu mai vreau să «mănânc lumea». Acum trăiesc clipa”

Deși continuă să concureze la cel mai înalt nivel, Ronaldo a explicat că maturitatea i-a schimbat perspectiva asupra sportului:

„Dacă eram acum 20 de ani, aș fi spus că vreau să «mănânc lumea». Acum nu mai văd lucrurile așa. Vârsta îți permite să vezi totul diferit. Am o filosofie de a trăi de la zi la zi. Lucrurile se schimbă repede, nu îți poți face planuri pe termen lung. Mă bucur de fiecare antrenament, de fiecare moment pe teren.”

Cu 128 de goluri pentru Portugalia și peste 870 reușite în carieră, Cristiano Ronaldo rămâne un simbol al longevității și al ambiției. Obiectivul său: să joace la ultimul Campionat Mondial din carieră, cel din 2026, și să încheie legenda acolo unde a început-o — cu un gol și un zâmbet.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!