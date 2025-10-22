Cristiano Junior scrie istorie! Fiul lui Cristiano Ronaldo, convocat la naționala Portugaliei U16

Tânărul de 15 ani, legitimat la academia lui Al-Nassr, va participa la Cupa Federațiilor, primul său turneu oficial cu selecționata U16.

Cristiano Ronaldo Junior, fiul legendarului atacant portughez, a fost convocat în premieră la naționala Portugaliei Under 16, făcând un pas important în cariera sa și confirmând că vrea să calce pe urmele tatălui său.

La doar 15 ani, Cristiano Jr., care evoluează în academia clubului saudit Al-Nassr, a fost inclus de selecționerul Joao Santos într-un lot de 22 de jucători pentru Turneul Cupei Federațiilor, competiție ce se va desfășura între 30 octombrie și 4 noiembrie. Portugalia va înfrunta echipele similare din Turcia, Țara Galilor și Anglia.

Convocarea reprezintă o nouă etapă în ascensiunea sa, după ce, în luna mai, debutase la naționala U15 a Portugaliei, într-o victorie cu 4-1 împotriva Japoniei.

Cristiano Ronaldo, mesaj emoționant pentru fiul său

La acel debut, tatăl său, Cristiano Ronaldo, i-a transmis un mesaj public de mândrie și încurajare:

„Felicitări pentru debutul la națională, fiule. Sunt foarte mândru de tine!”

În patru meciuri la U15, Cristiano Junior a reușit două goluri, ambele marcate împotriva Croației la turneul internațional „Vlatko Markovic”, competiție la care a participat și România.

Urmă pe urmele tatălui său

Născut pe 17 iunie 2010, la La Mesa, California, Cristiano Jr. a parcurs deja un traseu impresionant pentru vârsta sa. A evoluat în academiile echipelor la care a jucat și tatăl său – Juventus (2018–2021), Manchester United (2021–2023) și Al-Nassr (din 2023).

Tânărul atacant joacă preponderent în banda stângă, dar poate evolua și în flancul drept, purtând același tricou cu numărul 7, simbolic pentru familia Ronaldo.

Performanțele sale nu au trecut neobservate: la meciurile sale din Arabia Saudită au fost prezenți scouteri de la Manchester United, Tottenham, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Inter Milano și Juventus, cluburi interesate de evoluția sa.

Continuatorul unei legende

Convocarea lui Cristiano Junior amintește de momentul în care tatăl său debuta la naționala U15 a Portugaliei, în 2001, înainte de a deveni unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

Deși drumul este abia la început, fiul starului lusitan pare hotărât să ducă mai departe moștenirea celui care a scris istorie pentru fotbalul mondial.

