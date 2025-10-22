Cristiano Bergodi preia U Cluj! Italianul va fi prezentat joi și debutează în meciul cu Oțelul Galați

Tehnicianul revine în Superligă și are misiunea de a readuce Universitatea Cluj în zona play-off-ului.

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul italian care va prelua echipa după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. Noul tehnician al „șepcilor roșii” va fi prezentat oficial joi, urmând să debuteze pe banca formației ardelene vineri, 25 octombrie, în deplasarea cu Oțelul Galați.

Potrivit informațiilor publicate de GSP.ro, Bergodi a semnat un contract valabil pe doi ani, cu un salariu lunar de 15.000 de euro, și vine cu obiectivul clar de a readuce stabilitatea în jocul echipei și de a o conduce spre play-off la finalul sezonului regulat.

Clujenii se află într-un moment dificil, după cinci meciuri consecutive fără victorie – două remize (cu Rapid și CFR Cluj) și trei înfrângeri (în fața lui FC Argeș, Csikszereda și FC Botoșani) – și ocupă în prezent locul 10 în Superligă, cu 14 puncte din 11 partide.

Cristiano Bergodi, alesul conducerii după mai multe variante analizate

Negocierile pentru succesorul lui Ioan Ovidiu Sabău s-au purtat în ultimele zile, iar președintele clubului, Radu Constantea, a confirmat luni, în emisiunea GSP Live, că decizia era iminentă:

„Azi sau mâine încercăm să finalizăm, să luăm o decizie. Nu aș putea da un favorit, am avut o listă, dar au rămas 2-3 variante, nu aș vrea să intru în toate detaliile.”

Pe lângă Bergodi, pe lista scurtă s-au mai aflat Toni Conceicao și Andrei Prepeliță. Ultimul, aflat sub contract cu Unirea Slobozia, a fost contactat de conducerea clujenilor, dar transferul nu s-a putut realiza fără o reziliere prealabilă cu echipa ialomițeană. În final, conducerea a ales stabilitatea și experiența oferite de Bergodi, o variantă pe care Gazeta Sporturilor o anticipase încă de duminică.

Un antrenor cu experiență vastă în fotbalul românesc

Cristiano Bergodi este unul dintre cei mai longevivi tehnicieni străini din fotbalul românesc. Fostul fundaș și căpitan al lui Lazio Roma, italianul și-a început cariera de antrenor în România, la FC Național, în 2005. De atunci, a condus o serie impresionantă de echipe din Superligă: Rapid București, Poli Iași, FCSB, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe.

În afara României, Bergodi a antrenat și în Italia, la formații precum Modena, Pescara și Brescia, aducând cu el o filozofie bazată pe disciplină și organizare tactică.

Trofee și palmares în România

De-a lungul carierei sale, tehnicianul italian a câștigat:

2 Cupe ale României , ambele cu Sepsi Sf. Gheorghe

, ambele cu 2 Supercupe ale României, una cu Sepsi și una cu Rapid București (2006-2007)

Ultima echipă antrenată de Bergodi a fost Rapid București, de unde s-a despărțit în 2024, după ce a reușit să readucă giuleștenii în lupta pentru podium.

Debut cu miză pentru Bergodi la U Cluj

Noul antrenor va debuta oficial pe 25 octombrie, în meciul din deplasare cu Oțelul Galați, echipă aflată pe loc de play-off. Conducerea clubului clujean speră ca instalarea italianului să fie scânteia de care echipa are nevoie pentru a-și recăpăta încrederea și forma din sezonul trecut, când Universitatea a terminat pe locul 4 și a jucat în preliminariile Conference League.

Cu un lot competitiv și o bază solidă, Bergodi are toate premisele pentru a readuce echilibrul la Cluj. Experiența sa în campionatul românesc și stilul pragmatic pe care l-a impus oriunde a mers îl recomandă ca omul potrivit pentru a redresa echipa.

