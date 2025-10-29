Fostul primar Cristian Popescu Piedone a anunțat, miercuri, că nu va mai candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, alegând în schimb să-l susțină pe Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4 și candidat al PSD.

„Prin protocolul discutat cu domnul primar general Băluță s-a decis ca organizația PNRR București să susțină necondiționat candidatura domnului Băluță la Primăria Generală a Capitalei și acest lucru se pune în practică de astăzi”, a declarat Piedone.

El a adăugat că decizia sa este menită să clarifice scena politică din București și să elimine „insomniile” unora dintre contracandidați.

„Mi-am ales acțiunea în nume personal, nu în numele partidului”

Piedone a precizat că susținerea lui Băluță reprezintă o decizie personală, nu una asumată oficial de partidul său, PNRR (Partidul Național al Reformei României).

„Așa că eu astăzi mi-am ales acțiunea în nume personal, nu și în numele partidului. La mine în partid libera opinie”, a subliniat fostul primar de sector.

Totodată, el a făcut referire la competiția electorală din București, menționând că, în opinia sa, doar câțiva candidați mai contează în cursa pentru fotoliul de primar general.

„Astăzi, eu văd bătaia între… am văzut candidatura oficială a doamnei Anca Alexandrescu, văd dacă o va susține AUR-ul, nu am informația asta. Dacă va merge independent, dar indiferent, cei doi sunt în afara jocului, Ciucu și cu Drulă”, a mai declarat Piedone.

Piedone, trimis recent în judecată de DNA

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată recent de DNA, fiind acuzat că, în perioada în care conducea Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ar fi divulgat informații confidențiale privind un control care urma să aibă loc la un hotel din Sinaia.

Procurorii susțin că Piedone ar fi oferit operatorului vizat posibilitatea de a evita sancțiunile, ceea ce a dus la deschiderea unui nou dosar penal pe numele său.

