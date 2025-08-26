Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, a avertizat că deficitul de forță de muncă în România continuă să fie mai acut decât media Uniunii Europene, fiind resimțit atât în domenii cu competențe elementare, cât și în sectoare de top precum IT, sănătate sau inginerie.

„Se vorbește mult despre imigrație, iar cea mai interesantă analiză pe această temă o găsiți în cel mai recent Raport asupra Inflației al BNR, care arată că România are un deficit de forță de muncă persistent și mai sever decât media UE”, a precizat Cristian Popa.

Oficialul BNR a explicat că „40% dintre companii consideră lipsa personalului calificat ca fiind o problemă presantă”.

Piața muncii din România, marcată de lipsa de personal calificat și de schimbările demografice

Mai mult, el a evidențiat că problema lovește atât la bază, cât și la vârf, cu cele mai mari dificultăți în ocuparea posturilor cu competențe elementare, dar și în domenii precum tehnologia, științele exacte sau sănătatea.

„Pe piața muncii, avem una dintre cele mai mici rate de participare a forței de muncă din UE și una dintre cele mai mari rate ale tinerilor fără loc de muncă sau fără învățare. Acest lucru afectează direct oferta de muncă pe termen mediu și lung”, a adăugat Popa.

Migrația net pozitivă a adus în ultimii ani o revenire a imigranților

Referitor la migrație, el a spus că după peste două decenii de migrație net negativă, în 2022-2023 s-a înregistrat un bilanț pozitiv, cu circa 324.000 de imigranți, majoritatea provenind din țări în curs de dezvoltare precum Nepal, Sri Lanka, Vietnam sau Ucraina.

„Ideal era să putem reține muncitorii calificați și să susținem productivitatea, însă chiar și așa, migrația net pozitivă rămâne o corecție de piață utilă”, a subliniat Popa, care a făcut apel la politici pe termen lung pentru reducerea dezechilibrelor din piața muncii.

Potrivit celui mai recent raport al BNR, pentru a rezolva această criză structurală, este nevoie de politici active în domeniul educației, sănătății și calității vieții, astfel încât decizia românilor de a rămâne în țară și de a avea copii să devină naturală și sustenabilă în viitor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.