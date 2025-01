Cristi Tănase debutează ca antrenor secund la Clinceni! Fostul mijlocaș de la FCSB își începe cariera în antrenorat alături de Paul Pârvulescu

Cristi Tănase, fostul jucător al echipei FCSB, face un pas important în cariera sa, debutând ca antrenor secund la Club Sportiv LPS HD Clinceni, echipă aflată în Liga 3.

La Clinceni, Tănase va lucra alături de Paul Pârvulescu, fostul său coechipier, acum antrenor principal al echipei.

Tănase, un nou început în fotbal

Retras din activitatea de fotbalist profesionist în 2022, după ce a evoluat pentru FC Argeș, clubul său de suflet, Cristi Tănase a decis să înceapă o carieră în antrenorat. După o pauză de trei ani, acesta a fost cooptat în staff-ul tehnic al echipei din Clinceni, care se află pe locul 9 în Seria 4 a Ligii 3, cu 13 puncte acumulate în 15 meciuri.

„Am cam o săptămână de când sunt aici. Îl ajut pe Paul și am rămas în relații foarte bune. Nu mi-a fost greu să mă convingă să vin. Îmi doresc să devin antrenor principal pe viitor. Am deja licența C, iar acum mă voi înscrie la cursurile pentru licența B. Voi urma acest drum și îmi doresc să evoluez în această meserie,” a declarat Tănase, potrivi fanatik.ro.

Fostul internațional român a adăugat că echipa are un obiectiv clar: menținerea în Liga 3. Totuși, provocările nu lipsesc, deoarece lotul este format din mulți jucători tineri și echipa se confruntă cu probleme financiare.

„Avem planuri frumoase, dar cu resurse limitate e greu să realizezi tot ce îți propui. Avem copii talentați în echipă, însă fără bani e dificil să avansezi,” a mai spus Cristi Tănase.

O colaborare cu tradiție

Cristi Tănase și Paul Pârvulescu au fost colegi la FCSB între 2012 și 2015, dar și la Academica Clinceni în sezonul 2020-2021. Acum, cei doi își unesc din nou forțele, de data aceasta în cadrul staff-ului tehnic al echipei din Clinceni.

Cariera lui Tănase ca fotbalist

De-a lungul carierei sale, Cristi Tănase a evoluat pentru echipe precum FC Argeș, FCSB, Sivasspor și Karabukspor, adunând 41 de selecții și 6 goluri la echipa națională a României.

