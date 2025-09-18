Cristi Chivu, debut de succes în Champions League! Presa italiană îl laudă după 2-0 cu Ajax

Antrenorul român a fost notat cu 7, după o victorie convingătoare a lui Inter pe Johan Cruyff Arena.

Cristi Chivu a debutat cu o victorie pe banca lui Inter în grupele Champions League, 2-0 pe terenul lui Ajax, și a primit aprecieri din partea presei italiene pentru modul în care a gestionat partida.

„Nerazzurrii” s-au impus prin două goluri marcate de Marcus Thuram, câte unul în fiecare repriză, iar succesul de la Amsterdam vine după două eșecuri consecutive în Serie A, cu Udinese și Juventus.

Gazzetta dello Sport: „Chivu pune în spate eșecurile din campionat”

„S-a terminat! Inter a câștigat pe Johan Cruyff Arena, cu Marcus Thuram, ca de obicei, decizând meciul cu o lovitură de cap în fiecare repriză. Chivu pune în spate eșecurile cu Udinese și Juventus din Serie A”, a notat Gazzetta dello Sport.

Un detaliu remarcat a fost faptul că antrenorul român nu s-a bucurat la niciunul dintre golurile marcate, gest interpretat ca o formă de respect pentru Ajax, club la care a strâns peste 140 de meciuri ca jucător.

Tutto Mercato Web: „Prezența lui Chivu este vizibilă”

Și Tutto Mercato Web a apreciat deciziile lui Chivu, oferindu-i nota 7: „Cristian Chivu și-a asigurat prima victorie în Liga Campionilor, iar prezența sa este clar vizibilă. Printre diversele decizii care au condus nerazzurrii la victoria contra lui Ajax, există două care sunt mai puțin banale decât s-ar putea crede. Chivu nu a stat pe gânduri. A risipit orice îndoială, în ciuda criticilor apărute: Yann Sommer a fost pe teren, titular. Reacția portarului elvețian a venit printr-o paradă-cheie: la scorul de 0-0, i-a închis poarta lui Godts. Gafele împotriva lui Juventus au fost repede uitate.”

Publicația a subliniat și continuitatea pe care românul a oferit-o sistemului de joc: „Chivu a jucat cu un 3-5-2 în stilul lui Inzaghi, fără să-și pună prea mult amprenta. Există câteva lucruri noi, asta e clar, dar în momentele dificile antrenorul român a urmat pilotul automat al unei echipe pe care o cunoaște bine și a primit răspunsurile pe care le-a cerut.”

În etapa a doua a grupelor Champions League, Inter va juca pe teren propriu cu Slavia Praga, pe 30 septembrie. Până atunci, echipa lui Chivu are programate meciuri în Serie A cu Sassuolo și Cagliari.

