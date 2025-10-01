Cristi Chivu, a doua victorie în grupa Ligii Campionilor! Inter, succes la scor de neprezentare

De către

Lautaro, dublă pe Giuseppe Meazza. Italienii, lideri la egalitate cu Bayern și Real Madrid

Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a bifat marți seară al doilea succes consecutiv în grupele Ligii Campionilor. Pe „Giuseppe Meazza”, nerazzurrii au trecut de Slavia Praga, scor 3-0, după un meci controlat aproape în totalitate.

Prima parte a fost echilibrată doar până în minutul 30, când portarul cehilor, Stanek, a comis o gafă uriașă, iar Lautaro Martinez a profitat și a deschis scorul. Trei minute mai târziu, presiunea gazdelor a dat din nou roade: Dumfries a punctat pentru 2-0 și a liniștit tribunele.

În repriza secundă, Inter a continuat să domine, iar în minutul 65 Lautaro a reușit „dubla”, stabilind scorul final la 3-0.

În urma acestei victorii, formația lui Chivu are 6 puncte din 6 posibile, fiind liderul grupei, la egalitate cu Bayern și Real Madrid.

