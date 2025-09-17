Cristi Chivu a decis: Sommer rămâne titular! Anunț important înainte de debutul Interului în Champions League

Tehnicianul român a confirmat că portarul elvețian va apăra în meciul cu Ajax, în ciuda criticilor.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit în conferința de presă premergătoare duelului cu Ajax, din prima etapă a grupelor Champions League. Tehnicianul român a abordat două subiecte importante: situația lui Lautaro Martinez și poziția de titular a lui Yann Sommer, contestat după derby-ul pierdut cu Juventus, scor 3-4.

Chivu a confirmat că Sommer va apăra și împotriva olandezilor, explicând că încrederea sa nu se clatină în urma câtorva erori: „Nu-l schimb pe Sommer pentru că oamenii așa vor. Astea sunt principiile după care mă ghidez. Toți facem greșeli. Nu schimb din cauza unor erori fizice sau mentale, ci din cauza unui comportament, atunci când nu ai atitudinea corectă față de coechipier, club și față de ce înseamnă viața de vestiar. Sommer oferă multe din aceste lucruri și va continua să le ofere. Nu trebuie să-l arătăm cu degetul. Va rămâne în poartă. Am respect pentru el.”

Duel special pentru Chivu, împotriva fostei sale echipe

Partida cu Ajax are o însemnătate aparte pentru Chivu, care a evoluat timp de patru sezoane la clubul olandez. Totuși, antrenorul a subliniat că privește meciul strict prin prisma prezentului: „Nu simt nimic special. Pentru mine este important faptul că Inter joacă primul meci în Liga Campionilor, să începem bine, să avem o prestație bună și să câștigăm. Pot să vă spun că sunt mândru de ce am reușit să fac la Ajax, de omul care am devenit în acei 4 ani la club și în Olanda.”

În ceea ce-l privește pe Lautaro Martinez, antrenorul a anunțat că situația sa medicală rămâne incertă: „Lautaro Martinez nu s-a antrenat azi din cauza unei mici probleme. Vom vedea mâine dacă va putea să joace.”

Inter debutează astfel în grupele Champions League cu moral oscilant după eforturile din Serie A, dar cu dorința de a arăta progres sub comanda lui Chivu.

