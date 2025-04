Crin Antonescu și-a citit declarația dată la Securitate: Nu găsesc nimic nepotrivit

Crin Antonescu, candidatul Coaliției la prezidențiale, susține, joi, o conferință de presă în care face publică întreaga declarație dată la Securitate în anul 1988.

„Nu găsesc nimic nepotrivit în interesul presei care a semnalat că există o declarație, mi se pare legitimă această curiozitate de a afla ce este în această declarație pentru Securitate. Vreau să mulțumesc presei pentru atitudinea corectă în acest caz și personalităților publice care au luat poziție în acest caz”, a declarat Crin Antonescu, înainte să citească declarația respectivă, potrivit Antena 3 CNN.

Declarație

Subsemnatul Crin Antonescu (…) vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan, inginer la întreprinderea mase plastice din Tulcea, de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună, am fost colegi de clasă, apoi după clasa a opta Costache Ștefan a plecat la București pentru a urma cursurile unui liceu de specialitate și apoi a urmat și cursurile facultății de construcții. În prezent ne aflăm în relații amicale. În toamna anului 1987, după ce Costache Ștefan s-a reîntors dintr-o excursie din Bulgaria, ca turist, ne-a declarat următoarele: „Aflat către sfârșitul perioadei de excursie, la Sofia, a încercat să întreprindă o călătorie la Viena pe calea aerului fără a deține viza necesară sau pașaport. Depistat de autoritățile bulgare, a fost reținut la aeroport, a fost reținut timp de 2-3 zile în Bulgaria, după care a fost trimis în România, tot pe calea aerului.

Din București la Tulcea a fost însoțit de două cadre de miliție, iar la Tulcea a mai fost reținut pentru o scurtă perioadă, în care a fost cercetat de organele de miliție și Securitate.

În legătură cu perioadele în care a fost reținut, mi-a relatat că totul a decurs în condiții normale.

Mi-a relatat că inițial a vrut să facă o călătorie în Viena, ulterior a declarat că nu s-ar mai fi întors.



Am aflat că organele de cercetare ar fi descoperit la domiciliul său unele pachete cu obiecte personale lăsate unor prieteni, cu destinația scrisă pe bilețele, unul dintre pachete îmi era destinat mie. Nu cunosc conținutul pachetului.



În legătură cu faptele petrecute, declar că deși suntem în strânsă legătură de multă vreme, nu am cunoscut intențiile lui Costache Ștefan. Știam doar că a depus acte pentru o excursie în câteva țări socialiste și i-a fost aprobată doar Bulgaria. Am înțeles că nimeni nu îi cunoștea intențiile, nici măcar părinții sau sora lui. Am fost uimit, în condițiile în care el niciodată nu și-a exprimat dorința de a se muta în afara țării.

Am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă. Totuși, pare debusolat, afirmând că, după cele întâmplate, reușita lui în viață nu va mai fi atât de sigură”.





Foto credit antena3.ro

Foto credit @antena3.ro





Crin Antonescu și-a consultat dosarul de la CNSAS

Antena 3 CNN a publicat în exclusivitate un facsimil din declarația de la dosarul de la CNSAS a lui Crin Anontescu. Candidatul Coaliției la alegerile prezidențiale și-a consultat, luni, dosarul și a anunțat că va face publice toate datele din acesta. „Declarația are două pagini”, a declarat în direct la Antena 3 CNN Mădălin Hodor, vicepreședintele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Este vorba de declarația dată de Antonescu prin care își proteja prietenul care a intenționat să fugă din țară în timpul regimului comunist.

Candidatul Coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a obținut de la CNSAS documentele pe care le-a cerut în legătură cu dosarul său legat de fosta Securitate și a spus că le face publice la o conferință de presă la ora 17.00.

„Am luat exact copia care mă interesa pe mine. Am văzut toate documentele pe care aveam dreptul să le iau. Am spus că voi depune cerere, am făcut-o. N-am făcut-o de la prima oră, pentru că sunt răcit, am fost pe perfuzii. Am depus această cerere, oamenii (de la CNSAS – n.r.) mi-au răspuns: ați depus cererea astăzi, mâine, începând cu ora 9:00 vă așteptăm. Deci mi se pare că toată lumea s-a mișcat cu maximă rapiditate. Am spus că voi cere ceea ce este în dreptul meu să mi se dea. Instituția a fost foarte promptă și a doua zi mi-a dat”, a spus Antonescu.

