Nu am nici cel mai mic motiv să mă retrag și categoric nu o voi face, declară, miercuri seară, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu. El adaugă că Bolojan nu i-a cerut niciodată să se retragă din cursa electorală.

„În momentul în care am spus da acestei propuneri făcute de domnii Ciolacu, Bolojan, Kelemen Hunor, am cântărit foarte bine, n-am intrat într-o aventură, n-am intrat de plăcere, am asumat o responsabilitate, am avut judecată, am avut patriotism”, spune Antonescu la Digi24.

El adaugă că, ulterior, aceste partide au avut congrese și consilii naționale unde toată lumea ar fi putut să dea alte propuneri sau să depună alte candidaturi, însă n-au făcut-o.

„Am strâns aceste semnături, am susținerea oamenilor din aceste partide, care mă susțin, a altor oameni, pentru că sunt, pe cât posibil, în contact cu mulți oameni, n-am nici cel mai mic motiv să mă retrag și categoric nu o voi face”, subliniază candidatul.

Candidatului coaliției nu i-a cerut nimeni să se retragă din cursa electorală

Antonescu declară că nimeni nu i-a cerut să se retragă din cursa electorală în favoarea lui Ilie Bolojan.

„Am avut și în această perioadă discuții cu președintele interimar, domnul Bolojan, niciodată nu mi-a cerut să mă retrag. De altfel, problema este aproape caraghios pusă, pentru că dacă vedeți puțin în arhive nu foarte vechi, din vară eu am spus că domnul Bolojan ar putea să candideze. Am spus, de asemenea, după primul tur, că domnul Bolojan ar putea să candideze, că e un candidat pe care l-aș susține. Domnul Bolojan, împreună cu ceilalți doi, au venit și mi-au spus că socotesc că sunt cea mai bună variantă și, ca atare, domnul Bolojan nu avea cum să îmi ceară așa ceva”, spune candidatul.

