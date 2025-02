Crin Antonescu a declarat că, dacă ar fi președintele României, ar căuta să inițieze un dialog cu Statele Unite și Uniunea Europeană, în contextul recentei convorbiri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, afirmații făcute la Antena 3 CNN.

Candidatul Coaliției la prezidențiale a subliniat importanța menținerii parteneriatului strategic cu SUA, indiferent de schimbările de administrație de la Washington, și a reafirmat că bazele militare NATO și scutul de la Deveselu sunt esențiale pentru securitatea României.



Crin Antonescu a precizat că, dacă ar fi președintele României acum, ar încerca să deschidă dialogul cu SUA și UE.

„Pot spune trei lucruri. Unu: voi face scurte comentarii de candidat, nu de președinte. Un președinte, în mod normal, trebuie să beneficieze atunci când asemenea informații sunt date publicității de ceva mai mult, măcar contextual. Doi: de principiu, orice demers care are în vedere oprirea unui război, a vărsării de sânge, este în sine un demers benefic și trei: dacă aș fi președinte, dincolo de aceste informații suplimentare aș încerca să am un dialog, sub o formă sau alta, și eu cu Statele Unite, reprezentate la un nivel cât mai înalt pentru că e partenerul meu strategic și cu partenerii din UE pentru că am fost toți implicați. Faptul că SUA au fost conduse de Joe Biden și azi de Donald Trump care are o viziune categoric și vădit diferită nu trebuie să ne împiedice să înțelegem că parteneriatul e cu SUA”, a spus Crin Antonescu.

Scutul de la Deveselu și prezența trupelor americane esențiale pentru România

Întrebat dacă România ar putea renunța la scutul de la Deveselu, după ce Estonia a avertizat că Vladimir Putin nu a renunțat la pretențiile privind România, scutul de la Deveselu și retragerea trupelor americane, Crin Antonescu a spus că acestea sunt esențiale pentru securitatea României.

„Aici pentru mine lucrurile sunt clare. Pentru securitatea României aceste baze și implicit atenția și greutatea pe care NATO și SUA o acordă este esențială, nu mă miră că domnul Putin se reașează pe această poziție, pentru că pe această poziție era când războiul a început, erau lucruri care excedau Ucraina. Al treilea lucru foarte important este că exact aceste cerințe ale domnului Putin au fost reluate în discursul politic al lui Călin Georgescu, de aceea am spus că este că vrea că nu vrea, că are sau nu o înțelegere, este candidatul Rusiei”, a conchis Crin Antonescu la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu: Călin Georgescu este o „variantă de neacceptat” și „un drog ieftin și distrugător care este servit oamenilor”

Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că, în opinia sa, Călin Georgescu este „o variantă de neacceptat” și „un drog ieftin și distrugător care este servit oamenilor”.



Crin Antonescu a fost întrebat de jurnalistul Mihai Gâdea dacă este sau nu pregătit Călin Georgescu pentru funcția de președinte al României.

