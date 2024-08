Fostul președinte PNL îi recomandă lui Nicolae Ciucă să facă un Congres extraordinar și să alunge „derbedeii care îl pun să mintă”

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a răspuns, în urmă cu două zile, unor critici aduse de fostul lider al PNL, Crin Antonescu, la adresa conducerii formaţiunii, remarcând că acesta, în iunie, avea altă părere. ”Toţi membrii PNL sunt oameni de bun simţ, care i-au votat şi pe dumnealui şi pe doamna Adina Vălean, când au candidat pentru o funcţie”, a ţinut să remarce Nicolae Ciucă.

Într-o intervenție la Antena 3, Crin Antonescu a avut replici virulente la adresa șefului PNL, care a adus-o în discuție pe Adina Vălean, soția sa.

„Să-i ceară doamnei Vălean să renunţe la mandat, că soţul vorbeşte urât”, a afirmat Crin Antonescu, sugerându-i lui Ciucă să organizeze „un Congres extraordinar, ca să alunge derbedeii ăia de acolo pentru că, iată ce se poate întâmpla: îl pun pe om să mintă”.

„Ce caută doamna Vălean în această discuţie? Doamna Vălean a fost comisar european şi problema domnului Ciucă şi a PNL este să evalueze, dacă a fost un comisar bun sau nu. Alţii au evaluat, evaluările se cunosc. Nu şi-a dorit nici o secundă, nu a candidat nici o secundă la vreo altă funcţie. Iar faptul că domnul preşedinte vine acum şi spune că şi doamna Vălean a fost votată… sigur că a fost votată, că au pus-o pe listă, nu am pus-o eu pe listă, a pus-o domnul Ciucă”, a mai spus Crin Antonescu.

”Cu ostaşii nu polemizezi, cu ostaşii faci război. Nu vreau să fac război, nu am nici armată, chiar nu vreau să fac război şi nu cu acest ostaş, oricum. Doar faptele, atât mă mai interesează. Noi trăim într-un ocean, ca să nu zic într-o hazna de păreri, calomnii şi aşa mai departe, injurii, în viaţa politică, vreau să spun. Domnul general preşedinte Ciucă spune că mai bine vorbeam amândoi, cum am făcut de atâtea ori. Fals! Nu am făcut-o niciodată. L-am întâlnit fizic, pe domnul preşedinte Ciucă, acum vrei doi ani, când s-au împlinit o sută şi nu ştiu câţi ani de la înfiinţarea PNL, m-a invitat şi singura discuţie dintre noi a fost: ”Bună ziua, domnule preşedinte, mă numesc Antonescu. Vă mulţumesc pentru invitaţie, a fost un gest foarte elegant!”. Domnia sa a zis: ”Vă mulţumesc şi eu că aţi venit!”. Asta a fost singura noastră discuţie. Acuma, ori nu ţii minte cu cine ai vorbit, ori minţi, cum te sfătuiesc nişte ciubucari incompetenţi. Nu cred că minte, ostaşii nu mint şi domnul general nu cred că minte, ştie cu cine a vorbit, că altfel nu poţi să ai nici onoare, nici carieră dacă nu ai memorie şi trei: cred că e varianta în care nişte oameni l-au învăţat să spună ceva care este şi fals, şi cumva imoral”, a afirmat Crin Antonescu, duminică seară, la Antena 3. Antonescu a mai transmis că pentru voturile primite de el ca membru al PNL nu este „dator nici domnului Ciucă, nici domnului Luci Bode”.