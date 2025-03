Crin Antonescu a reacționat la acuzațiile potrivit cărora, în perioada în care a fost parlamentar, obișnuia să lipsească foarte mult.

”Eu n-am lipsit din Parlament niciodată când trebuia să fiu acolo. Niciun parlamentar nu este prezent tot timpul acolo. Am fost preşedinte de partid, dar am avut o sumedenie de alte acţiuni. Cred, o afirm, că nu mai avem acum timidităţile tinereţii şi ipocriziile şi falsele modestii, cred că trecerea mea prin Parlament a fost ţinută minte, cred că, una peste alta, am fost unul din parlamentarii semnificativi ai României”, a declarat Crin Antonescu, la Metropola Tv.

Crin Antonescu spune că nu va fi un președinte absent, dacă va ajunge la Cotroceni.

”Sper să dau încredere cetăţenilor şi să fiu incomod pentru clasa politică, dar nu în sensul de a ieşi la televizor să îi înjur pe cei din Parlament sau pe cei din Guvern ca să fac capital politic, ceea ce a făcut Băsescu anişori buni, cu mult succes, asta e o formă de demagogie, ci incomod în sensul în care să fiu un partener cu aceşti oameni, cu aceste forţe politice, pentru că altele n-am la îndemână, pentru ceea ce cred că trebuie ameliorat în viaţa publică românească”, a spus Crin Antonescu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!