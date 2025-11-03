Crimă șocantă în SUA! Fostă atletă olimpică a ucis un șofer de Uber și i-a furat mașina

Khayla Dawson, fostă sportivă de performanță, a fost arestată și acuzată de crimă de gradul întâi, jaf și furt de autovehicul.

Fostul star al atletismului american, Khayla Dawson, în vârstă de 27 de ani, a fost arestată în Colorado Springs după un incident extrem de violent, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. Potrivit autorităților, sportiva este acuzată de crimă de gradul întâi, jaf armat, furt de autovehicul și falsificarea dovezilor, după ce l-ar fi ucis cu brutalitate pe șoferul său de Uber, Jeremy Campbell, în vârstă de 38 de ani.

Victima, care suferea de o paralizie parțială pe partea dreaptă a corpului, a fost găsită abandonată pe o stradă din apropiere, în noaptea tragediei. În urma anchetei, polițiștii au stabilit că Dawson comandase o cursă prin aplicația Uber cu puțin timp înainte de miezul nopții.

La început, tânăra ar fi declarat că intenționa să viziteze o prietenă, dar ulterior le-a spus anchetatorilor că dorea doar „să iasă la aer” și să se plimbe. Versiunea ei s-a schimbat din nou după reținere: a susținut că s-ar fi trezit pe bancheta din spate și că șoferul ar fi încercat să o atingă, moment în care l-ar fi înjunghiat de mai multe ori.

După atac, Khayla Dawson ar fi scos corpul victimei din mașină și ar fi părăsit locul faptei, întorcându-se acasă cu autovehiculul furat.

Arestată la domiciliu, după o anchetă rapidă

Îngrijorat că fiul său nu mai răspundea la telefon și știind că avea mobilitate redusă, tatăl lui Jeremy Campbell a alertat poliția. Autoritățile au urmărit semnalul telefonului victimei, care a dus la apartamentul lui Dawson din Colorado Springs.

Fosta atletă a fost arestată la domiciliu, iar mașina Uber-ului a fost recuperată în apropiere. Procurorii au anunțat că probele strânse o incriminează direct, iar ancheta este în desfășurare.

Khayla Dawson era o sportivă cunoscută în atletismul universitar american. A concurat pentru Universitatea din Indiana și a reprezentat Statele Unite în competiții internaționale de aruncare a greutății. În 2023, ea participase la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris, fiind considerată o promisiune a lotului olimpic american.

Incidentul a produs un val de șoc în comunitatea sportivă din SUA, unde foștii colegi și antrenori s-au declarat „profund tulburați” de ceea ce s-a întâmplat. Dacă va fi găsită vinovată, Dawson riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru crimă de gradul întâi, echivalentă cu închisoarea pe viață.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!