Crimă șocantă în sportul mondial! Culturistul brazilian Valter de Vargas Aita a fost ucis cu sălbăticie de soția sa

Vicecampionul mondial WFF din 2024 a murit după ce a fost înjunghiat de mai multe ori în apartamentul său din Santa Catarina.

Lumea culturismului a fost zguduită de o tragedie fără precedent. Valter de Vargas Aita (†), vicecampion mondial WFF în 2024, a fost ucis duminică dimineață de propria soție, în urma unei dispute violente, în apartamentul lor din Santa Catarina, Brazilia.

Potrivit poliției, femeia, în vârstă de 43 de ani, a pus mâna pe un cuțit și l-a lovit de mai multe ori pe sportiv, în abdomen, spate, față și gât. Aita a încercat să fugă, lăsând în urmă o dâră de sânge, dar s-a prăbușit pe scările blocului și a murit înainte ca echipajele de urgență să ajungă la fața locului.

Imaginile surprinse de anchetatori descriu o scenă de groază: pereți stropiți de sânge și o baltă întinsă pe podea.

Agresoarea, cu trecut penal grav

Femeia a fost găsită și ea grav rănită, cu o plagă înjunghiată, și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii încearcă să îi salveze viața. Autoritățile au confirmat că, dacă va supraviețui, va fi arestată imediat pentru crimă.

Dezvăluirile ulterioare au scos la iveală un trecut penal periculos: agresoarea avea deja un mandat de arestare pentru jaf armat și era cercetată într-un alt dosar de omor, riscând până la 15 ani de închisoare, conform relatărilor DailyMail. Motivul crimei nu a fost încă stabilit.

Cariera lui Valter de Vargas Aita

Pe lângă performanțele remarcabile în culturism, culminând cu titlul de vicecampion mondial WFF în 2024, Aita activa și ca antrenor personal într-o sală de fitness locală, fiind o figură apreciată în comunitatea sportivă din Santa Catarina.

Moartea sa violentă a șocat atât lumea sportului brazilian, cât și pe cea internațională, lăsând în urmă un gol imens în rândul fanilor și colegilor de breaslă.

